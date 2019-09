Bundesliga hinkt trotz Rekordausgaben hinterher

Maja Hitij, getty

Auch der BVB und der FC Bayern hinken im internationalen Vergleich hinterher

Die anderen europäischen Topligen haben im Transfersommer Milliarden umgesetzt - im Gegensatz zur Fußball-Bundesliga. Das wirft Fragen auf.

Den Vergleich mit der englischen Premier League sollte die Fußball-Bundesliga gar nicht erst wagen. Auch der Blick nach Spanien und Italien lässt die Klubchefs vor Neid erblassen. Trotz der Rekordausgaben in Höhe von 742 Millionen Euro im zu Ende gegangenen Transfersommer hat die deutsche Eliteklasse im Vergleich mit den anderen europäischen Topligen geknausert. Ob die "Zurückhaltung" der deutschen Klubs Fluch oder Segen ist, bleibt eine Grundsatzfrage.

Die Transferpolitik mit Augenmaß spricht einerseits für die wirtschaftliche Vernunft der Bundesligisten. Auf der anderen Seite wirft sie die Fragen nach der internationalen Konkurrenzfähigkeit und der Attraktivität der Liga auf. Mit dem Igel im Geldbeutel lässt sich nunmal kein Topstar anlocken.

Dieses Spannungsfeld, welches durch das Kopfschütteln der Fans über die ohnehin schon exorbitant hohen Gehälter der Profis zusätzlich geladen ist, macht die Entscheidung über die künftige Ausrichtung des deutschen Profifußballs nicht einfacher.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Die Premier League, deren Gesamt-Marktwert sich laut "transfermarkt.de" auf 8,95 Milliarden Euro beläuft, hat 1,55 Milliarden für neue Spieler ausgegeben. Angesichts von Einnahmen in Höhe von 810 Millionen steht bei den Engländern ein sattes Minus in Höhe von 739 Millionen zu Buche - also fast exakt die Summe, die die Bundesligisten insgesamt ausgegeben haben. Bei gleichzeitigen Einnahmen in Höhe von 575 Millionen wohlgemerkt.

Vergabe der TV-Rechte wird mit Spannung erwartet

Die spanische Primera División (Marktwert 6,01 Milliarden) hat 1,32 Milliarden ausgegeben und 1,03 Milliarden eingenommen. Die Serie A (Marktwert 5,19 Milliarden) investierte 1,18 Milliarden und kassierte 845 Millionen. Hinter der Bundesliga (Marktwert 4,6 Milliarden) rangiert die französische Ligue 1 (Marktwert 3,42 Milliarden). Die Franzosen haben "nur" 670 Millionen ausgegeben, dafür durch Einnahmen in Höhe von 834 Millionen sogar einen Überschuss erwirtschaftet - trotz des gescheiterten Transfers von Superstar Neymar.

Angesichts dieser Vergleichszahlen schauen die beim Thema Finanzen zerstrittenen Bundesliga-Bosse noch gespannter auf das Frühjahr des kommenden Jahres. Dann will die Deutsche Fußball Liga, deren Boss Christian Seifert die internationale Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga im "internationalen Verdrängungswettbewerb der Ligen" als existenziell erachtet, die Medienrechte ab der Saison 2021/22 vergeben.

Bei der Vergabe soll nach dem Willen der Klubchefs so viel Geld reinkommen, dass sich der Rest Europas zukünftig warm anziehen muss. Dabei will natürlich jeder ein besonders großes Stück vom Kuchen abhaben - der Streit über die Verteilung trat bei der zurückliegenden DFL-Versammlung offen zu Tage.

Netflix und Co. könnten in neue Dimensionen vorstoßen

Derzeit kassieren die deutschen Profiklubs rund 1,2 Milliarden Euro pro Saison aus den nationalen Rechten, dazu kommen ein paar hundert Millionen aus der ganzen Welt. Damit ist vor allem aus Sicht der großen Vereine im europäischen Vergleich kein Staat zu machen. Deshalb bauen die Klubchefs darauf, dass Weltkonzerne wie Amazon, Apple, Comcast, Disney, Google oder Netflix in den Bieter-Wettstreit um die Rechte eingreifen.

"Wenn die den Fußball für sich entdecken, werden wir noch über ganz andere Beträge reden", sagte Uli Hoeneß zuletzt. Laut des scheidenden Präsidenten von Branchenführer Bayern München spiele bei diesen Unternehmen "eine halbe Milliarde, eine Milliarde" keine Rolle: "Dann könnten wir Dimensionen erreichen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können."

Trotz der Hoffnungen der Bosse scheint die Bundesliga vorerst in einem Teufelskreis gefangen zu sein: Weniger Geld als die anderen - kaum internationale Stars. Wenige Stars - geringere Attraktivität. Fehlende Attraktivität - weniger Geld als andere durch die TV-Verträge.