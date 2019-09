Vier steile Thesen zum heißen Transfer-Sommer

unknown

Eintracht Frankfurt, FC Bayern, BVB und FC Schalke: 4 steile Thesen zum Sommer-Transfermarkt

Der Deadline Day ist Geschichte, das Transferfenster ist geschlossen. Wir schauen genauer auf vier Top-Klubs der Fußball-Bundesliga: Wie haben sich der FC Bayern, der BVB, Eintracht Frankfurt und der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt geschlagen?

Die Redaktion blickt in die Glaskugel und bezieht Stellung zu vier kühnen Thesen.

Der FC Bayern hat die beste Transferperiode der letzten Jahre hinter sich!

Chris Rohdenburg: "Wenn sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die neue Saison ...": Diese markigen Worte von Uli Hoeneß aus dem "Doppelpass" Ende Februar wurden in den letzten Wochen vielfach zitiert, als es darum ging, den vermeintlichen Transfer-Stillstand beim deutschen Fußball-Rekordmeister zu belächeln. Doch abgerechnet wird wie so oft am Ende: Wer hätte noch vor wenigen Monaten gedacht, dass es der FC Bayern schafft, einen Top-Star wie Coutinho nach München zu locken - und gleichzeitig Langzeitflops wie Renato Sanches loszuwerden? Wer hätte geglaubt, dass die Verantwortlichen eine außerordentlich große Bereitschaft zeigen, das Portemonnaie zu öffnen? Klar, lange nicht alle Transfers haben so funktioniert, wie sich das Hasan Salihamidzic und Co. vorgestellt haben, doch im Vergleich zu den vergangenen Saisons sind die Aktivitäten beachtlich gewesen.

Heiko Lütkehus: Nie im Leben! Benjamin Pavard ist gnadenlos überschätzt, Ivan Perisic zu launenhaft und "Königstransfer" Coutinho seit über einem Jahr auf Formsuche. Lucas Hernández ist zweifelsfrei gut, aber überteuert - selbst für heutige Marktverhältnisse. Er ist jung, Linksfuß, französischer Nationalspieler, Weltmeister, zudem spielte er zuletzt für einen europäischen Top-Klub wie Atlético Madrid, bei dem er noch lange Vertrag hatte. Dennoch: Für 80 Millionen Euro, eine nie dagewesene Summe im deutschen Fußball, muss mehr drin sein als ein Verteidiger, der keine nennenswerten Stärken im Spiel nach vorne hat. Karl-Heinz-Rummenigge preiste ihn vor Saisonbeginn schon als "besten Innenverteidiger der Bundesliga" an. Eine gewagte These!

Mats-Yannick Roth: Geld wird in diesem Jahr beim FC Bayern zwar nicht unbedingt Tore schießen, aber Geld wird auf jeden Fall hinten sicher stehen und das gesamte Spiel der Münchner stabilisieren. Gerade die weltmeisterlichen Einkäufe Lucas Hernández und Benjamin Pavard verstärken den Rekordmeister nicht nur in der Breite, sondern auch in der Spitze. Auch die Leihgeschäfte mit Coutinho und Perisic sowie die perspektivischen Transfers von Cuisance und Arp sitzen! Dank des nötigen Kleingeldes, welches Sportdirektor Salihamidzic zur Verfügung hatte, können die Bayern getrost von einer Top-Transferphase sprechen.

Die Neuzugänge des BVB sind überbewertet!

Mats-Yannick Roth: Bis zur europäischen Spitzenklasse ist es noch ein weiter Weg! Aber für die Bundesliga-Spitze ist dieser Kader absolut gerüstet! Wenn es am Ende nichts werde sollte mit der Deutschen Meisterschaft oder gar der Vize-Meisterschaft, sitzt der Verantwortliche vor allem auf der Trainerbank. Taktisches Verständnis und Detail-Besessenheit in allen Ehren: Was dem BVB fehlt, ist ein Coach, der Mentalität, Euphorie und Entschlossenheit vorlebt.

Chris Rohdenburg: In der Breite verfügt Borussia Dortmund vermutlich über den besten Kader der Bundesliga. Es fehlt allerdings an Spielern, die konstant den Unterschied machen und die Borussia im europäischen Wettbewerb auf ein neues Niveau heben können. Thorgan Hazard hat zuletzt viel zu selten gezeigt, dass er dazu imstande ist, Julian Brandt hat das Potenzial, wirkt allerdings zu oft noch zu lethargisch. Mats Hummels ist nicht mehr der Jüngste. Auf ihm lastet der Druck, sofort der Abwehrchef zu sein. Nico Schulz ist einer der besten Außenverteidiger der Liga, muss sich allerdings noch auf internationalem Niveau nachhaltig beweisen. Die größten Schwach- beziehungsweise Engstellen bestehen zudem weiterhin im Sturmzentrum. Genau dort hat der BVB aber nicht nachgelegt. Die Lobeshymnen auf die Transferpolitik des BVB, die vor der Saison angestimmt wurden, könnten etwas zu früh erklungen sein.

Heiko Lütkehus: 80 Millionen Euro beim FC Bayern = Lucas Hernández. 80 Millionen Euro beim BVB = Mats Hummels, Julian Brandt und Nico Schulz. Ligaerfahrene Akteure von solcher Qualität bringen jede Mannschaft weiter, vor allem, was den internen Konkurrenzkampf betrifft. An Thorgan Hazard scheiden sich die Geister, gehobenes Bundesliganiveau verkörpert der belgische Nationalspieler aber allemal. Ganz klar: Die vier Neuen machen den BVB nicht automatisch zum Titelfavoriten. Zugleich brachte das Quartett die Erfahrung aus zusammen 734 Bundesligaspielen mit nach Dortmund. Da scheint das Urteil "überbewertet" nicht unbedingt angebracht ...

Frankfurt hat die abgewanderte Büffel-Herde adäquat ersetzt!

Mats-Yannick Roth: Auf keinen Fall! Glückwunsch, die Eintracht hat mit Bas Dost einen echten Knipser holen können, der es am Ende sicher auf seine 15 bis 20 Tore bringen wird. Ob sich die Neuzugänge André Silva und Dejan Joveljic ohne jede Sprachkenntnisse und Bundesliga-Erfahrung schnell akklimatisieren werden, darf angezweifelt werden. Fredi Bobic hat alles gegeben, aber diese schwerwiegenden Abgänge sind nicht mal eben so aufzufangen.

Chris Rohdenburg: Die Büffelherde ist tot - lang lebe die Büffelherde! Fredi Bobic hat zwar nach den Abgängen von Luka Jovic, Sébastien Haller und Ante Rebic im Sommer alle Hände voll zu tun gehabt, mit den Transfers von Bas Dost, Dejan Joveljic und zuletzt André Silva aber adäquaten Ersatz an Land gezogen. Daneben scharrt der formstarke Goncalo Pacienca mit den Hufen. Offensivpotenzial ist also definitiv vorhanden. Viel wird von Coach Adi Hütter abhängen. Der hat schon in der letzten Saison bewiesen, dass er das richtige Händchen hat und wird seine Angreifer auch in dieser Saison wieder zu Top-Leistungen bringen.

Heiko Lütkehus: Schwierig. Für Jovic kam Landsmann Joveljic, der sich in der Bundesliga noch sehr schwer tut. Dost soll den neuen Zielspieler geben, also in die Rolle Hallers schlüpfen. Trainer Adi Hütter steht auf erfahrene Knipser: In Salzburg war der Spanier Jonatan Soriano sein Top-Torjäger, in Bern der Franzose Guillaume Hoarau. Beide waren/sind extrem abgezockte Stürmer - so wie Dost, der jahrelang die portugiesische Liga kurz und klein geschossen hat. Kleines Minus: Der Niederländer ist bereits 30 und dürfte keinen großen Wiederverkaufswert besitzen. Diesen hat André Silva garantiert, nur verkörpert der Portugiese einen anderen Spielertypen als "Tauschpartner" Ante Rebic, der gerne mit Tempo über die Flügel kam. Ohne diese Impulse von der Außenbahn könnten Dost und Silva schnell in der Luft hängen. Die Hoffnungen ruhen daher auf dem immer stärker werdenden Filip Kostic, der die Rebic-Lücke am ehesten schließen kann.

Der Kader des FC Schalke 04 ist auch ohne großartige Verstärkungen gut genug!

Chris Rohdenburg: Ein Saisonziel wollten die Schalke-Verantwortlichen, allen voran der neue Coach David Wagner gar nicht erst ausgeben. Man wollte nach der schlechten Spielzeit lediglich "aus der Vorsaison lernen". Wäre es dann nicht gut gewesen, auf die (schlechten) Quoten der Stürmer zu schauen? Den besten Schützen, sozusagen den Einäugigen unter den Blinden, hat man nach Gladbach abgegeben (Breel Embolo, fünf Tore). Gekommen ist keiner, der eine Vielzahl von Toren versprechen würde. Mit Benito Raman sucht der einzige, der auf diese Kategorie passen könnte, noch nach seiner Form. Bezeichnend, dass der beste Torschütze der Saison bislang "Eigentor" heißt und gleich zweimal erfolgreich war. Um Siege einzufahren, braucht es Tore. Offensivpower vom Transfermarkt hätte den Königsblauen ganz sicher gut getan.

Heiko Lütkehus: Gut genug wofür? Den Klassenerhalt? Bei allem Respekt für den jungen und hoch veranlagten Kader der Königsblauen: Mehr als Platz acht ist mit dieser Offensive nach menschlichem Ermessen nicht drin. Die Abwehr ist gut besetzt, das Mittelfeld zumindest ordentlich. Doch das Versäumnis, keinen abschlussstarken Mann für den Sturm geholt zu haben, könnte sich noch rächen. Aktuell sind keinem Schalker zehn oder mehr Saisontore zuzutrauen.

Mats-Yannick Roth: Gut genug für Platz 10 ja, gut genug für das internationale Geschäft bei Weitem nicht! Sind die Sicherheit in den Aktionen und eine mutigere Spielanlage erst einmal zurück, wird Königsblau mit dem Abstiegskampf nicht viel zu tun haben. Mit mehr aber eben auch nicht. Willkommen im Niemandsland, liebe Schalker!