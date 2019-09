Kehl schiebt FC Bayern die Favoritenrolle zu

Maja Hitij, getty

Sebastian Kehl war langjähriger Kapitän des BVB

Als Spieler reifte Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund zur Legende, 2015 beendete der Ex-Nationalspieler beim BVB seine Laufbahn, seit Juni 2018 ist er als Leiter des Lizenzspielerbereichs für die Schwarzgelben tätig. Nun äußerte sich der 39-Jährige unter anderem zur Pleite der Dortmunder gegen Union Berlin.

"Natürlich war das ein Dämpfer, der nicht eingeplant war, die Art und Weise hat uns auch gestört. Dafür haben wir entsprechend Kritik einstecken müssen", so Kehl im Gespräch mit "Sport 1". Union habe den BVB mit "einfachen Mitteln", einer hohen Laufbereitschaft und mit einer starken Mentalität, geschlagen, erklärte Kehl die 1:3-Niederlage.

Der Auftakt der neuen Saison sei bis zur überraschenden Pleite gegen den Aufsteiger allerdings eigentlich "sehr gut" gewesen.

Daher ändere der Rückschlag auch nichts an den hohen Zielen der Borussen: "Wir haben uns sehr, sehr gut verstärkt, wir haben hohe Qualität im Kader, wir haben ein tolles Umfeld und wir wollen in diesem Jahr angreifen. Und wir werden uns von diesem einem Spiel sicher nicht von dieser Spur abbringen lassen", stellte Kehl kämpferisch klar.

Damit das gelingt, hat sich Mannschaft die Kritik "zu Herzen genommen", Coach Lucien Favre "viele Dinge analysiert" und Kehl individuelle Gespräche mit den Stars geführt.

FC Bayern für Kehl erneut der Titelfavorit

Die Favoritenrolle im Meisterrennen schiebt Kehl dennoch dem FC Bayern in die Schuhe: "Es ist sicherlich klar, dass der FC Bayern mit den Verstärkungen, die er getätigt hat, auch in diesem Jahr Favorit ist. Aber wir wollen es spannender machen." BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte zuvor mehrfach offensiv betont, man wolle "um die Meisterschaft mitspielen".

Um am Ende der Saison aber tatsächlich die Schale zu holen, muss sich Dortmund laut Kehl vor allem in einem Punkt steigern. "Wir müssen uns gerade in den Spielen gegen die kleinen Mannschaften besser präsentieren. Denn ansonsten werden wir den Titel vielleicht wieder deswegen verlieren", bringt es der Ex-Leitwolf auf den Punkt.

BVB will "auf allen drei Partys richtig Gas zu geben"

Weiterhin äußerte sich Kehl zur schweren Gruppe des BVB in der Champions League: "Natürlich ist die Champions League etwas, das uns antreibt. Wir haben eine sehr ambitionierte Gruppe, mit Barcelona und mit Inter Mailand aus Topf drei sicherlich auch noch eine sehr starke Mannschaft bekommen. Aber wir wollen uns international weiter behaupten", so Kehl, der die namhaften Gegner als Chance sieht, den nächsten Schritt zu machen.

"Wir werden versuchen, auf allen drei Partys [Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, d.Red.] richtig Gas zu geben und am Ende erfolgreich zu sein", schloss der langjährige Borussen-Kapitän.