"Absolute Bestmarken": FC Bayern vermeldet Rekordumsatz

Der FC Bayern hat die Bestmarke des vorherigen Geschäftsjahres noch gesteigert

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat das Geschäftsjahr 2018/2019 mit einem erneuten Rekordumsatz abgeschlossen und auch seinen Gewinn deutlich gesteigert.

Wie die Münchner am Mittwoch mitteilten, stieg der Gesamtumsatz von 657,4 Millionen Euro in der Saison 2017/18 auf 750,4 Millionen Euro in der Saison 2018/19.

Analog hat sich auch der Gewinn in der abgelaufenen Saison entwickelt: Vor Steuern beläuft er sich auf 75,3 Millionen Euro (Vorjahr: 46,2), nach Steuern beträgt der Gewinn 52,5 Millionen Euro (Vorjahr: 29,5).

Das entspricht einer Steigerung von 63 Prozent beim Gewinn vor Steuern und 78 Prozent nach Steuern gegenüber dem Geschäftsjahr 2017/18. Die Zahlen seien "absolute Bestmarken in der Geschichte des FC Bayern", hieß es weiter.

"Mit der finanziellen Entwicklung des FC Bayern sind wir natürlich außerordentlich zufrieden. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn konnten auf neue Bestmarken deutlich gesteigert werden. Der FC Bayern befindet sich somit sportlich wie auch wirtschaftlich auf einem hervorragenden Kurs", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Satter Bonus für alle Mitarbeiter des FC Bayern

Auch die Mitarbeiter des FC Bayern profitierten von der erneuten Umsatz- und Gewinnsteigerung. Der Vorstand zahlte als Dankeschön zwei zusätzliche Gehälter als Bonus aus.

Finanz-Vorstand Jan-Christian Dreesen hatte bereits am Dienstag gegenüber "n-tv" von einem "absoluten Rekordjahr" der Münchner gesprochen.

Der scheidende Präsident und Aufsichtsratschef Uli Hoeneß habe "natürlich einen riesigen Beitrag auch an diesem Ergebnis gehabt, so wie er die ganzen letzten Jahrzehnte dieses Klubs geprägt hat", so Dreesen weiter: "Und wir werden ihn vermissen, aber er bleibt uns ja im Aufsichtsrat erhalten, und ich bin sicher, er wird auch in Zukunft seinen Beitrag leisten."