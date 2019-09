Reds-Idol rüffelt Sancho: "In die reale Welt zurückkehren"

Matthias Hangst, getty

Gegenwind für BVB-Star Jadon Sancho

Nach den jüngsten rassistischen Schmähungen gegen dunkelhäutige Spieler wie Paul Pogba, Marcus Rashford und Romelu Lukaku brachte BVB-Youngster Jadon Sancho sein Entsetzen zum Ausdruck. Der Teenager befürchtete, dass derartige Vorfälle dazu führen könnten, dass Fußball-Stars "die Liebe zum Spiel" verlieren. Eine Liverpool-Legende sieht das offenbar anders.

Im Gespräch mit "talkSPORT" bezog der frühere englische Nationalspieler John Barnes, der zwischen 1987 und 1997 insgesamt 376 Pflichtspiele für die Reds absolviert hatte, zu den Aussagen von Sancho Stellung.

Verständnis zeigte der gebürtige Jamaikaner nur bedingt: "Wenn Jadon die Liebe zum Fußball tatsächlich verlieren sollte, lasst ihn - einen jungen schwarzen Mann ohne Schulabschluss - damit aufhören und in die reale Welt zurückkehren. Dann wird er schnell merken, was es wirklich bedeutet, als Dunkelhäutiger diskriminiert zu werden."

Deutliche Worte in Richtung Sanchos, der gefordert hatte, dass Affenlaute und andere Beleidigungen "einfach aufhören müssen". Barnes' Replik: "Du liebst Fußball wegen des Spiels, nicht wegen eines Idioten, der dich von der anderen Straßenseite aus anschreit. So oft dunkelhäutige Fußballer auch darüber klagen, wie schrecklich es für sie ist - schaut doch erst einmal, was in der schwarzen Community mit Jugendlichen ohne Bildung und Job passiert."

Aktuell weilt Sancho bei der Nationalmannschaft. In der EM-Qualifikation müssen die Three Lions gegen Bulgarien (7. September) und den Kosovo (10. September) ran.