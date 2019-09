Letzte Chance für Dembélé bei Barca?

Juan Manuel Serrano Arce, getty

Ousmane Dembélé ist beim FC Barcelona umstritten

Durch den geplatzten Neymar-Wechsel sind die Einsatzchancen von Ousmane Dembélé beim FC Barcelona deutlich gestiegen. Der frühere BVB-Star soll bei den Katalanen eine letzte Bewährungschance erhalten. Nutzt er diese nicht, dürfte sein Aus beim spanischen Meister besiegelt sein - und der FC Bayern hellhörig werden.

Wie "Don Balón" berichtet, soll Dembélé beim FC Barcelona in den kommenden Wochen wieder mehr in den Fokus rücken. Durch die Abgänge von Coutinho, Malcom, Rafinha, Munir und Kevin-Prince Boateng ist der Franzose in der internen Hierarchie aufgestiegen.

Um sicherzustellen, dass Dembélé nicht abgelenkt wird, soll sein Berater Moussa Sissoko künftig noch mehr in die Verantwortung gezogen werden. Zu oft hat der Agent seinen Klienten einfach machen lassen und die vielen Fehltritte des 22-Jährigen im Nachhinein sogar noch gerechtfertigt. Damit soll nun Schluss sein.

Dembélé, der 2017 für rund 125 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Barcelona gewechselt war, laboriert derzeit noch an einer Oberschenkelverletzung. Sobald er vollständig genesen ist, soll er seinem Landsmann Antoine Griezmann im Angriff Druck machen.

Im Falle eines erneuten Scheiterns bei Barca könnte der FC Bayern bei Dembélé (Vertrag bis 2022) wieder vorstellig werden. Schon in der abgelaufenen Transferperiode galt der deutsche Rekordmeister als interessiert, nachdem Wunschspieler Leroy Sané einen Kreuzbandanriss erlitten hatte. Letztlich entschieden sich die Münchner aber für Dembélés Teamkollegen Coutinho.