Löw: "Gnabry spielt bei mir immer!"

Bundestrainer Joachim Löw beantwortete die letzten Fragen vor dem Quali-Spiel

Am Freitagabend (20:45 Uhr/RTL) steht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation das Duell mit den Niederlanden an. Auf der Abschluss-Pressekonferenz erteilte Bundestrainer Joachim Löw nun Serge Gnabry von Fußball-Bundesligist FC Bayern München eine Einsatzgarantie.

"Er hat Tempo zum Tor, gute Technik und kann verschiedene Ebenen bespielen. Das ist für den Gegner schwer zu greifen", lobte Löw den Flügelstürmer.

Auch Kapitän Manuel Neuer wird gegen die Niederlande in der Startelf stehen, kündigte der Coach an. Als Ersatz für den verletzten Leroy Sané nannte der Bundestrainer den Leipziger Timo Werner oder Julian Brandt von Borussia Dortmund als Optionen.

"Wir werden voller Elan und voller positiver Grundestimmung in das Spiel morgen gehen", sagte der Bundestrainer. Drei Tage nach dem Duell mit den Niederlanden tritt die DFB-Auswahl in Belfast gegen Nordirland an.

Mittelfeldakteur Leon Goretzka von Fußball-Bundesligist FC Bayern München fällt derweil für das Spiel aus. Der 24-Jährige habe "eine leichte Einblutung, so dass er nicht spielen kann", sagte Bundestrainer Joachim Löw einen Tag vor dem Spiel auf einer Pressekonferenz in der Hansestadt. Goretzka musste deshalb schon bei den Bayern pausieren.

+++ Löw über Metzelder +++

"Da ich die gesamte Sachlage nicht aus erster Hand kenne, möchte ich mich darüber nicht äußern."

+++ Löw über die Niederlande +++

"Die Nationalmannschaft kann man mit der Mannschaft von Ajax Amsterdam vergleichen. Jeder von uns hat gesehen, wie weit sie es mit ihrem Fußball in der Champions League geschafft haben. Diese Ajax-Schule spielt auch die Nationalmannschaft: Von hinten heraus, mit viel Bewegung und einem guten Kombinationsspiel nach vorne. Bei Ballgewinn geht es bei ihnen extrem schnell. Das ist einfach schwer zu verteidigen. Wir haben da natürlich Lösungen, die will ich aber nicht alle verraten. Aber wenn du viele einfache Ballverluste hast, dann ist das schlecht. Auch die Zuordnung muss stimmen. Darauf müssen wir achten."

+++ Löw über den Stand der Entwicklung +++

"Vor der WM haben wir gegen Spanien gespielt und das war das beste Testspiel, das ich je gesehen haben. Es gab keine Anzeichen, dass wir bei der WM diese Leistung nicht mehr abrufen können. Wir haben einfach das, was uns stark gemacht hat, nicht mehr abgerufen. Jetzt haben wir diese Erkenntnisse. Deshalb haben wir einen Vorteil gegenüber von 2018. Der Weg zum Titelaspiranten ist lang. Es gibt da viele Mannschaften und gerade in einem Turnier mit K.o.-Spielen muss sich das zeigen. Diese Mannschaft kann sich aber entwickelt, das Talent ist da."

+++ Löw über die Qualitäten des DFB-Teams +++

"Was ich festgestellt habe ist, dass unsere Mannschaft seit Jahren von einer festen Raumaufteilung lebt. Wir haben da eine große mannschaftliche Geschlossenheit. Das war immer unsere Stärke. Auch bei Copa América haben wir gesehen, dass der Trend hin zu Individualität geht. Darauf haben wir eine Antwort: Für uns heißt das, dass jeder in der Raumaufteilung seinen Job machen muss. Wenn uns das gelingt, sind wir gut."

+++ Löw über Kai Havertz +++

"Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir die Positionen doppelt besetzt haben. Beim Kai Havert sieht man auch im Training, dass er Qualität hat. Er kann der Spieler werden, der die Nationalmannschaft prägt. Er hat die U21 einfach übersprungen. Das ist wenigen Spielern in den letzten Jahren gelungen. Er könnte jederzeit auch bei uns von Beginn an spielen. Auch für ihn werden wir einen Platz finden, er wird sich durchsetzen, da bin ich sicher."

+++ Löw über die Weltrangliste +++

"Die Weltrangliste interessiert mich gar nicht. Da sind Mannschaften vorne, die noch nie ein Turnier gewonnen haben. Deshalb wurmt mich das auch nicht, wenn wir da abrutschen."

+++ Löw über die Stimmung im Team +++

"Die Spieler aus den jungen Jahrgängen kennen sich schon seit langer Zeit und das spürt man auch. Diese Mannschaft versteht, dass sie in den nächsten Jahren viel erreichen kann. Ich vergleiche das ein bisschen mit der Mannschaft, die 2010 überrascht hat. Die Stimmung im Team ist sehr gut."

+++ Löw über seinen Ausfall bei den letzten Spielen +++

"Die Situation war für mich unangenehm. Es war das erste Mal für mich, dass ich die Mannschaft alleine von der Coach verfolgt habe. Die Anspannung war dadurch höher als sonst, weil ich keinen Einfluss ausüben konnte. Deshalb war ich froh, also ich hier angereist bin."

+++ Löw über Serge Gnabry +++

"Serge hat am Wochenende nicht gespielt. Er hatte zuletzt auch muskuläre Probleme. Aber nach einem Gespräch mit Niko Kovac steht für mich fest: Serge Gnabry spielt. Serge Gnabry spielt bei mir immer! Er kann verschiedene Ebenen spielen und ist deshalb für den Gegner schwer zu greifen."

+++ Löw über die System-Frage +++

"Zuletzt haben wir da immer ein wenig gewechselt. Wir wollen es beibehalten, mit drei offensiven Stürmern zu spielen, einfach um die Tiefe in der Offensive zu haben. Das war unser größtes Problem bei der WM. Wir machen das jetzt besser und wollen das deshalb so beibehalten. Welches System wir dahinter spielen - ob 4-3-3 oder 5-2-3 - kann ich noch nicht sagen."

+++ Löw über die Aufstellung +++

"Auf Manuel Neuer haben wir uns festgelegt - zumindest für dieses eine Spiel. Darüber hinaus müssen wir gucken. Ich habe nach der WM noch ein längeres Gespräch mit Marc-André ter Stegen geführt. Auch ihm habe ich zugesagt, dass er in der Quali seine Chancen bekommen wird. Leroy Sané hat sich nach der WM bei uns zu einen sehr wertvollen Spieler entwickelt. Jetzt ist er leider verletzt, aber wir haben andere Spieler, die ihn ersetzten können. Auch Leon Goretzka wäre da eine Option gewesen. Julian Brandt hat in Dortmund einen guten Eindruck gemacht und dort anscheinend viel Spaß. Timo Werner hat schon fünf Treffer erzielt und ist in guter Verfassung. Ich habe also viele Optionen."

+++ Löw über das Spiel +++

"Zuletzt haben wir drei Mal gegen die Niederlande gespielt mit allen Höhen und Tiefen, die es gibt. Es war immer eine hohe Intensität und ein hohes Tempo. Dass sich die Holländer enorm entwickelt haben, war in diesen Spielen auch zu sehen. Es war aber auch zu sehen, dass wir unseren Umbruch gut hinbekommen haben. Die Automatismen greifen so langsam. Das war in den letzten Tagen nochmals Thema. Wir haben viele Gespräche geführt, um die Spieler auf die Aufgabe vorzubereiten. Eine schlechte Nachricht war, dass Leon Goretzka eine Einblutung hatte und morgen nicht spielen kann. Das ist schade, weil es für eine junge Mannschaft wichtig ist, in ähnlicher Besetzung zusammen zu spielen. Wir haben aber eine gute Qualität und gehen deshalb voller Elan in das Spiel."

+++ Löw übernimmt +++

Jetzt ist auch der Bundestrainer da. Löw löst Kroos ab und stellt sich nun den Fragen der Reporter.

+++ Kroos über seinen Ausfall bei den letzten DFB-Spielen +++

"Nach einer langen Saison ist man etwas müder als sonst, gerade wenn man nicht so erfolgreich ist wie üblich. Ich hatte dann auch einige Probleme, die ich seit längerem mit mir herum getragen habe. Wir haben jetzt aber Spiele, die ein echter Gradmesser sind. Da will und muss ich dabei sein."

+++ Kroos über die Chancen auf den EM-Titel +++

"Das weiß ich noch nicht. Das sehen wir erst unmittelbar vor dem Turnier. Das letzte Jahr würde ich als sehr positiv beschreiben. Auch im Vergleich mit der WM 2018. Wir müssen dann gucken, wie wir Ausfälle verkraften und sich die jungen Spieler entwickeln. Mein grundsätzliches Gefühl ist aber positiv."

+++ Kroos über den Stand der Mannschaft +++

"Wir sind in unserer Entwicklung noch nicht am Limit. Wir sind seit den Veränderungen gut unterwegs. Aber die Niederlande können jedem Gegner wehtun. Unsere Aufgabe ist es, das zu verhindern. Wir haben das in den letzten Duellen über weite Strecken sehr gut gemacht und dann späte Tore bekommen. Da müssen wir an der Konstanz arbeiten."

+++ Gibt es eine neue Spielfreude beim DFB? +++

"Man bewertet immer, wie es auf dem Platz aussieht. Viele Tore verbindet man immer mit Spaß, aber so ist es nicht immer. Thomas Müller konnte man auch nie vorwerfen, dass er nicht den nötigen Spaß oder Stolz hatte."

+++ Kroos über die Philosophie +++

"Es ist nicht so, dass wir den Ball nicht mehr haben wollen. Unsere Vorbereitung des Torerfolgs ist mit Sicherheit etwas anders. Wir kommen jetzt stärker über Eins-gegen-Eins-Situationen. Aber auch dafür ist es wichtig, dass man den Ball gut laufen lässt, damit diese Spieler ihre Situationen bekommen. Das geht nur über Ballbesitz."

+++ Kroos über den Bundestrainer +++

"Ich kenne ihn jetzt schon lange und auch er hat sich enorm entwickelt, wie auch alle Spieler sich entwickelt haben. Über fast zehn Jahre lief immer alles positiv. Ein Turnier wie im letzten Jahr war dann ungewohnt für alle. Da mussten wir uns alle unserer Gedanken machen, auch der Bundestrainer. Seine Entscheidung, bestimmte Spieler auszusortieren, wäre im Erfolgsfalls vielleicht nicht passiert. Aber er will den Erfolg um jeden Preis zurück und ist deshalb rigoroser im Umgang"

+++ Kroos über die Dreierkette +++

"Es kommt nicht darauf an, ob der Gegner stark oder schwach ist, sonder wie der Gegner spielt. Das schöne ist, dass wir so flexibel sind. Es kommt da immer auf die einzelnen Spieler an. In Holland haben wir es mit Dreierkette richtig gut gemacht. Ob das morgen wieder eine Option ist, muss der Trainer entscheiden."

+++ Kroos über die Ausgangslage +++

"Tabellarisch ist Holland etwas mehr unter Druck als wie. Aber wir sind durch die Erwartungshaltung immer auch unter Druck. Es ist auch unser Anspruch das Spiel morgen zu gewinnen. Ob das positiv oder negativ für uns ist, wird sich erst nach Spiel zeigen."

+++ Kroos über den Umbruch +++

"Ich kann das bisher nur positiv bewerten. Der Aufschrei war groß, als der Bundestrainer einen Einschnitt vorgenommen hat. Es ist auch normal, dass es immer mal einen Rückschritt gibt. Aber wir haben uns von unserem Spiel her verbessert. Ich sehe uns auf einem guten Weg."

+++ Kroos über das Spiel +++

"Grundsätzlich erwarte ich ein interessantes Spiel. Wir haben in den letzten Monaten häufig gegen Holland gespielt. Es ist kein Geheimnis, dass sie sich verbessert haben. Wir hatten aber immer die Möglichkeit zu gewinnen und wollen auch das Spiel morgen gewinnen."

