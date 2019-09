Bochum hat offenbar Dutt-Nachfolger gefunden

Ronny Hartmann, getty

Thomas Reis wird als neuer Trainer des VfL Bochum gehandelt

Der VfL Bochum hat auf der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Robin Dutt offenbar einen Top-Kandidaten ausgemacht.

Laut Informationen von "Reviersport" soll Thomas Reis neuer Coach bei den Westfalen werden. Das hat das Blatt aus Bochumer und Wolfsburger Kreisen erfahren. Denn der 45-Jährige trainiert zur Zeit die U19 der Wölfe.

Bochums Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz soll dem Bericht nach bereits erste Gespräche mit den Niedersachsen im Bezug auf eine Vertragsauflösung geführt haben. Auf Nachfrage von "Reviersport" ließ sich der 40-Jährige allerdings keine Bestätigung entlocken und erklärte: "Wir kommentieren grundsätzlich keine Namen und bitten dafür um Verständnis."

Reis ist in Bochum kein unbeschriebenes Blatt. Vor seinem Engagement bei der U19 des VfL Wolfsburg, das er im Sommer 2016 antrat, war er bereits in Bochum als Jugend- und Co-Trainer unter Andreas Bergmann, Karsten Neitzel und Gertjan Verbeek aktiv. Außerdem war er zeitweise für die U19 und die zweite Mannschaft der Westfalen zuständig.

Auch als Spieler hat Reis eine Vergangenheit beim aktuellen Zweitligisten. Zwischen 1995 und 2003 beackerte er vornehmlich die linke Abwehrseite beim VfL.

Laut "Reviersport" soll es noch in dieser Woche eine Entscheidung in der Trainerfrage geben. Gut möglich also, dass Reis in Kürze vorgestellt wird.