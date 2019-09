Mario Basler rechnet mit Giovane Élber ab

Sascha Steinbach, getty

Mario Basler spielte einst für den FC Bayern München und Werder Bremen

Schon in seiner Zeit als aktiver Spieler beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München polarisierte Mario Basler. In seiner Biographie "Eigentlich bin ich ein super Typ" schildert der ehemalige Mittelfeldspieler nun einige Anekdoten aus seiner Karriere - und rechnet mit einstigen Wegbegleitern ab.

"Wirklich enttäuscht war ich nur vom Verhalten einiger Ex-Kollegen, die mir nach dem Rausschmiss öffentlich in den Rücken gefallen waren. Allen voran Giovane Élber, der doch eigentlich zu einem Freund geworden war und nun mit den Worten zitiert wurde: 'Ich hätte den Basler viel früher rausgeworfen'", erinnert sich der mittlerweile 50-Jährige in seinem neuen Buch, das der Biograf Alex Raack verfasst hat: "Dass mich mein Kumpel so verriet, zähle ich auch heute noch zu den größten menschlichen Enttäuschungen meiner Karriere."

Im Herbst 1999 war Basler in einer Pizzeria in der Nähe von Regensburg mit einem aufgebrachten Fan aneinander geraten. In der folgenden Rauferei soll der damalige Bayern-Ersatztorwart Sven Scheuer, mit dem Basler unterwegs war, dem Anhänger einen Schlag versetzt haben. Die Polizei ermittelte, stellte die Untersuchung aber später ein. Basler beteuerte, nichts falsch gemacht zu haben.

Dem Fan zahlte der FCB-Star damals nach eigener Aussage 17.000 Mark Schweigegeld, damit dieser die Geschichte nicht der "Bild" verkaufte. Trotz der Zahlung drang die Story an die Öffentlichkeit, der FC Bayern suspendierte ihn. Wenig später wechselte der dreimalige deutsche Meister zum 1. FC Kaiserslautern.

"Heute ärger ich mich. Für die Knete hätte ich ihm auch selbst eine ballern können. Das wäre jeden Pfennig wert gewesen", so Basler.

Basler erinnert sich an kuriosen Werder-Wechsel

Für den Rechtsfuß war es jedoch nicht der einzige Wechsel seiner Karriere, der ihm in besonderer Erinnerung geblieben ist. Auch sein Transfer von Hertha BSC zu Werder Bremen im Sommer 1993 hatte einen kuriosen Vorlauf.

Werder-Trainer Otto Rehhagel wollte den damaligen Zweitliga-Spieler schon im vorherigen Winter im Rahmen eines Hallenturniers von einem Wechsel an die Weser überzeugen. Die Trainer-Legende erwischte ihn jedoch in einer unpässlichen Situation.

"Nach dem Halbfinale stand ich am Pissoir, als plötzlich Werder-Trainer Otto Rehhagel reinkam. Er wartete, bis ich mir die Hände gewaschen hatte und drückte mir einen Zettel in die Hand. Darauf eine Telefonnummer. Otto raunte: 'Rufen Sie mich heute Abend an'", schildert Basler den Hergang des wegweisenden Gesprächs.

Insgesamt absolvierte er zwischen 1989 und 2003 262 Bundesligaspiele. Seit seinem Karriereende ist Basler immer wieder als Experte für TV-Sender unterwegs.