Viele Absagen im Sommer! Auch er sagte dem FC Schalke ab

Maja Hitij, getty

Isaac Thelin spielt derzeit wieder in Belgien

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat im Sommer beileibe nicht alle Verstärkungen bekommen, die er und die Klubbosse sich gewünscht hatten.

Nachdem bereits durchgesickert war, dass die Gelsenkirchener bei einigen weiteren Anfragen zum Beispiel bei Patrik Schick oder Mariano Diaz erfolglos geblieben waren, handelte sich sich der Verein wohl auch bei Isaac Kiese Thelin eine Absage ein.

Wie die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws" berichtete, war der FC Schalke an einer Verpflichtung des 27-Jährigen interessiert. Der Angreifer war in der letzten Spielzeit noch an Bayer Leverkusen ausgeliehen, erzielte dort in 14 Pflichtspieleinsätzen einen Treffer.

Der Schwede steht beim belgischen Branchenprimus RSC Anderlecht unter Vertrag und will unter Coach Vincent Kompany endlich den Durchbruch beim Champions-League-Teilnehmer schaffen. An einem zweiten Engagement in der Bundesliga war Thelin offenkundig nicht interessiert, stand für Anderlecht stattdessen an drei der sechs Ligaspieltage auf dem Feld.

Interesse am Mittelstürmer hatte es wohl auch aus Dänemark gegeben. So heißt es in dem Medienbericht weiter, dass auch der Landesmeister FC Kopenhagen von Ex-Bundesliga-Coach Stale Solbakken an Thelin dran gewesen sein soll.