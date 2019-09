Bestätigt: Messi kann dank Klausel ablösefrei wechseln

David Ramos, getty

Lionel Messi kann den FC Barcelona offenbar ablösefrei verlassen

Der FC Barcelona ohne Lionel Messi? Eigentlich unvorstellbar. Doch offenbar kann der argentinische Superstar den spanischen Fußball-Meister im kommenden Sommer ablösefrei verlassen. Möglich macht dies eine Spezialklausel im Vertrag des fünffachen Weltfußballers.

Dass sich Fans des FC Bayern München einmal Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Lionel Messi machen können, war bislang angesichts einer kolportierten Ablösesumme von 700 Millionen Euro nahezu undenkbar.

Nun machen jedoch in Spanien Gerüchte die Runde, dass mit dem 32. Geburtstag des Argentiniers eine Vertragsklausel in Kraft getreten sein soll, die es ihm ermöglicht, den Klub am Ende der Saison zu verlassen.

Bis Mai eines jeden Jahres soll Messi Zeit haben, seinen Wunsch nach Veränderung zu hinterlegen. Ein Wechsel sei dann im nachfolgenden Transferfenster möglich - und zwar ablösefrei!

Erstmals wäre dies also zur Saison 2020/2021 der Fall, so sich Messi denn für eine Luftveränderung entscheidet.

Gerard Piqué bestätigte die Gerüchte, die "El País" und der Radiosender "Cadena Ser" gestreut hatten. "Ich wusste bereits, dass Messi uns am Ende jeder Saison zum Nulltarif verlassen kann", sagte der Barca-Verteidiger gegenüber der Radiostation in der Sendung "El Larguero".

Piqué: Dieses Recht hat Messi sich erarbeitet

"Dieses Recht, dass er selbst über seine Zukunft entscheiden kann, hat er sich erarbeitet, weil er immer alles für den Klub gegeben hat", so der enge Vertraute des Offensivstars weiter.

"Aber wir wissen alle, welche Bindung Leo zum Verein hat und deshalb mache ich mir gar keine Sorgen", setzte Piqué hinzu.

Messi ist nicht der einzige, der sich eine derartige Option in seinen bis 2021 datierten Kontrakt hat schreiben lassen. Barcelona-Legenden wie Carles Puyol, Xavi Hernández and Andrés Iniesta sollen nach Berichten aus Spanien in den letzten Jahren ähnliche Deals verhandelt haben.

Ein Wechsel zum FC Bayern dürfte allerdings Wunschtraum der Bundesliga-Fans bleiben. Mitte 2018 hatte Messi nämlich erklärt, dass für ihn ein Transfer innerhalb Europas nicht in Frage komme. "In Europa werde ich nur für Barca spielen", sagte der Argentinier damals gegenüber "El Trece".

Stattdessen könnte sich der 32-Jährige, der seit dem Sommer 2000 die Fußballschuhe für die Katalanen schnürt, einen Karriere-Ausklang bei Club Atlético Newell’s Old Boys, seinem Heimatverein in Rosario/Argentinien, vorstellen: "Mein Traum ist es, eines Tages zu Newell's zurückzukehren, wenigstens für sechs Monate." Bis dahin dürfte es aber noch ein langer Weg sein.