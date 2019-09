UEFA behält Sponsor zur EURO 2020

unknown

Coca-Cola ist auch bei der EM 2020 offizieller Sponsor

Der Getränkehersteller Coca-Cola setzt seine jahrzehntelange Zusammenarbeit mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) fort und wird offizieller Sponsor der EM-Endrunde im nächsten Jahr.

Das gaben der Verband und das Unternehmen am Freitag bekannt. Das Turnier wird zum 60-jährigen Jubiläum der Europameisterschaft in zwölf Städten in ganz Europa vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 ausgetragen.

Der US-Getränkeriese trat erstmals bei der EM 1988 als Sponsor auf.