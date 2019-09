Bayern-Flirt stellt klar: "Habe mich nie woanders gesehen"

Alex Caparros, getty

Marc Roca äußerte sich zu seine Situation bei Espanyol Barcelona

Neben den spektakulären Sommer-Verpflichtungen von Coutinho, Lucas Hernández oder Ivan Perisic wurde auch der Name Marc Roca beim deutschen Fußball-Meister FC Bayern München heiß gehandelt.

Die Münchner sollen ernsthaft am Mittelfeldmann von Espanyol Barcelona interessiert gewesen sein. Dieser betonte jüngst gegenüber spanischen Medien, dass er sich aber nie mit einem Abgang aus der katalanischen Metropole beschäftigt habe.

"Es gibt keinen Grund, beunruhigt zu sein. Ich habe mich nie woanders gesehen", zitiert die spanische Sportzeitung "As" den 22-Jährigen, angesprochen auf die Spekulationen rund um seine Person.

Roca spielt bei Espanyol auch in dieser Saison eine zentrale Rolle im Mittelfeld und stand bereits in acht Pflichtspielen des Klubs in der noch jungen Saison auf dem Feld.

Mit nur einem Punkt aus drei Spielen war die Elf von Trainer Gallego denkbar schlecht in die La-Liga-Saison gestartet und weilt derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz. Dennoch verschwende Roca derzeit keine Gedanken daran, den Verein zu verlassen, wie er selbst bestätigte: "Ich konzentriere mich auf meine tägliche Arbeit", stellte Marc Roca klar.

Vertraglich ist der ehemalige spanische U21-Nationalspieler noch bis 2022 an Espanyol Barcelona gebunden. Im Sommer wurden immer wieder 40 Millionen Euro als mögliche Ausstiegsklausel für Roca genannt.