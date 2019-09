Schalke-Youngster Mercan eifert Gündogan nach

Martin Rose, getty

Levent Mercan (M.) jubelt über sein erstes Profi-Tor für den FC Schalke 04

Levent Mercan hat beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 jüngst seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Der 18-Jährige will beim Revierklub in dieser Saison erste Erfahrungen sammeln - und irgendwann einmal die Spielweise vom ehemaligen BVB-Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan übernehmen.

Im Klub-Interview mit den Knappen nannte Levent Mercan den deutschen Nationalspieler vom englischen Meister Manchester City als Vorbild. "Einerseits aufgrund seiner Spielweise, andererseits aber auch wegen seines Weges, den er gegangen ist", begründete der Youngster.

Gündogan, in Gelsenkirchen geboren, wurde beim VfL Bochum ausgebildet ehe er 2009 für den 1. FC Nürnberg sein Debüt in der Bundesliga feierte. Nach zwei Jahren beim Club heuerte er bei Borussia Dortmund an, wo er zur festen Größe heranwuchs. 2016 folgte der Wechsel zu ManCity in die Premier League.

Beim Mittelfeldregisseur sei es "nicht immer abzusehen" gewesen, "dass er es so weit schaffen würde, aber er hat immer an sich gearbeitet", so Mercan: "Er ist einfach ein super Spieler, der auf einer ähnlichen Position wie ich spielt. Von ihm kann man unfassbar viel lernen, deswegen ist er einer meiner Vorbilder."

Levent Mercan kam 2016 aus der U17 von Rot-Weiss Essen zu den Königsblauen, wo er unter Trainer David Wagner im Sommer erstmals mit den Profis ins Trainingslager reisen durfte. Nach guten Leistungen in der Vorbereitung feierte er wenig später im DFB-Pokal sein Profidebüt, traf sogar beim 5:0-Sieg beim SV Drochtersen/Assel. Zwei Bundesliga-Kurzeinsätze folgten sogleich.

"Besser kann man sich ein Debüt nicht vorstellen", blickte der Mittelfeldmann, der mittlerweile mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet wurde, auf die letzten Wochen zurück: "Es war für mich ohnehin bereits ein Erlebnis, im Kader zu stehen und eingewechselt zu werden."