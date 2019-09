Weißrussland feiert ersten Sieg

AFP/SID/GRAHAM STUART

Maksim Skavysh sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung

Weißrussland hat in der EM-Qualifikation den ersten Sieg gefeiert. Die Weißrussen kamen in der deutschen Gruppe C in Estland zu einem 2:1 (0:0)-Erfolg, haben angesichts von nur drei Punkten aus fünf Spielen aber nur noch theoretische EM-Chancen. Estland wartet derweil weiter auf den ersten Punkt.

Nikita Naumov (48.) brachte die Weißrussen in Führung, Erik Sorga (54.) glich für die Gastgeber aus. Maksim Skavysh (90.+2) sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung.