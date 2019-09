Neuzugang Kenny überzeugt: "Schalke ist ein Welt-Klub"

Lars Baron, getty

Jonjoe Kenny kickt seit diesem Jahr auf Schalke

Jonjoe Kenny hat über seine Motivation gesprochen, trotz der miserablen letzten Spielzeit zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 gewechselt zu sein.

"Schalke ist trotz allem ein riesiger Verein. Der Klub hat regelmäßig in Europa gespielt hat, dazu eine große Anhängerschaft. Als die Anfrage kam, konnte ich das einfach nicht ablehnen", so der 22-Jährige im Gespräch mit der "Bild".

Der Leihspieler des FC Everton betonte zudem, dass er vom ersten Tag an extrem positiv bei den Gelsenkirchenern empfangen wurde: "Von den Köchen über den Zeugwart bis zu den Mitspielern: Alle haben mich sofort willkommen geheißen. Auch die Fans haben einen großen Anteil daran, dass ich mich hier bereits wie Zuhause fühle."

Kenny stand bisher in allen vier Pflichtspielen der Königsblauen in der Startformation und erzielte beim 3:0-Heimsieg gegen Hertha BSC seinen ersten Treffer für den FC Schalke.

Erleichtert wurde sein Start im Ruhrgebiet auch durch die Parallelen zu seiner Heimat, der Arbeiterstadt Liverpool: "In beiden Städten arbeiten die Menschen hart, haben die gleiche Mentalität. Auch das hat mir bei der Eingewöhnung geholfen", so Kenny, der für den FC Everton bislang 31 Spiele in der Premier League absolvierte und dort noch einen Vertrag bis 2022 besitzt.

Rückkehr in den Europapokal? "Warum nicht?!"

Über seine Ambitionen für sein erstes Auslandsjahr verriet Kenny in dem Zeitungsinterview zudem: "Ich möchte alles mitnehmen, meine Zeit genießen. Das letzte Jahr war schwierig. Wir wollen den Klub wieder da hinbringen, wo er hingehört."

Auch die Rückkehr in das internationale Geschäft hält der ehemalige englische U21-Nationalspieler nicht für ausgeschlossen: "Warum nicht?! Man kennt Schalke aus der Champions League, es ist ein Welt-Klub. Klar, es ist noch früh und vieles ist neu. Aber wer weiß, wo uns das mittelfristig noch hinführt. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Liga und wollen die nächsten Schritte machen."

In der Bundesliga geht es für die Knappen am 15. September (18:00 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger SC Paderborn weiter.