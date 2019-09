Presse: "Holland zerlegt Deutschland in alle Einzelteile"

Alex Grimm, getty

Serge Gnabry (M.) fand vor allem im zweiten Durchgang keine Mittel gegen die Niederländer

Die niederländischen Medien feiern die Elftal nach dem 4:2-Erfolg beim Erzrivalen und viermaligen Fußball-Weltmeister Deutschland am Freitag in Hamburg. In der deutschen Presse machte sich derweil Ernüchterung breit, auch in Spanien ist man über die schwache Leistung der DFB-Elf verwundert. Die internationalen Pressestimmen.

NIEDERLANDE

De Telegraaf: "Koemans dominierende Mannschaft hat viel mehr Inhalt und Qualität als die Deutschen - Oranje verhindert eine Messer-an-die Kehle-Situation. Mit einem spektakulärem 4:2-Sieg in Deutschland liegt die niederländische Elf prima auf dem Kurs zur Europameisterschaft 2020. Selbst ein Gruppensieg ist möglich, weil Oranje den direkten Vergleich nach der 2:3-Niederlage in Amsterdam für sich entschieden hat."

AD: "Oranje verbucht sensationellen Auswärtssieg gegen Deutschland nach einer starken zweiten Halbzeit. Dem 21. Juni 1988 kann er nicht das Wasser reichen, aber wieder ist Deutschland-Niederlande im Volksparkstadion von Hamburg ein denkwürdiges Spiel. Ein lebhafter Nachbarschaftsstreit, der durch Tumulte, Fehler und einem mitreißenden Fußball Farbe erhält, und Oranje einen hoch verdienten 4:2-Sieg einbringt."

Trouw: "Fetter Bonus für Oranje nach einer Auferstehung in Hamburg. Ein historischer Abend wie der von 1988 konnte es natürlich nicht werden, aber es wurde doch ein schöner wunderbarer Abend. Damals hatte Oranje im Hamburger Volksparkstadion auf dem Weg ins Finale die Hürde Deutschland gemeistert."

DEUTSCHLAND

Süddeutsche: "Das Gegenteil von Watutinki. Zum Auftakt der Länderspielsaison verliert das DFB-Team 2:4 gegen die Niederlande - der erstaunlich passive Auftritt zeigt auch, dass der Bundestrainer immer noch auf der Suche nach seiner Umbruchs-Elf ist."

Spiegel: "Führung verspielt - Deutschland verliert gegen die Niederlande. Die DFB-Elf startete überlegen in ihr EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande. Dann drehten die Gäste auf.

Bild: "Tatü TAH TAH! Jetzt haben wir EM-Alarm. Jetzt wird es doch noch einmal richtig spannend im Kampf um ein EM-Ticket! 2:4 gegen Holland. Nach dem tollen Sieg im Hinspiel (3:2) der erste Rückschlag in der Quali. Liegt vor allem an Jonathan Tah (23). Der Verteidiger sieht beim ersten Gegentreffer nicht gut aus, das zweite macht er selbst per Eigentor. Und auch das 2:3 kann er nicht verhindern. Beim 2:4 verhindert er den Traumpass von Depay nicht.

ENGLAND

Daily Mail: "Donyell Malen und Georginio Wijnaldum treffen in den letzten elf Minuten und beenden die Ungeschlagen-Serie von Joachim Löws Männer in der Gruppe C. Damit bügeln sie auch die Pleite von Amsterdam aus."

SPANIEN

Marca: "De Jong dirigiert das niederländische Orchester, das Deutschland besiegt. Deutschland ist zurück auf dem Boden. Eine apathische 'Mannschaft' unterliegt der Niederlande, die in einem himmlischen zweiten Durchgang aufholt. De Jong, Wijnaldum, Depay ... kurbelten einen totalen Fußball an, der den Gegner in alle Einzelteile zerlegte."

Mundo Deportivo: "2:4: De Jong führt das Comeback der Niederlande gegen Deutschland an."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Spektakel und nachlässige Abwehr: Für Holland ist nach dem Poker in Deutschland die Qualifikation wieder offen."

Tuttosport: "Holland versetzt Deutschland einen Schlag. Licht und Schatten bei De Ligt."