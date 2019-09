Nächster BVB-Verteidiger verletzt: Schulz erleidet Teilriss

Matthias Hangst, getty

BVB-Verteidiger Nico Schulz fehlt der DFB-Auswahl gegen Nordirland

Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund. Nachdem sich zunächst Abwehrspieler Manuel Akanji beim EM-Qualifikationsspiel der Schweiz am Sprunggelenk verletzte, hat es nun auch Linksverteidiger Nico Schulz erwischt.

Wie das DFB-Team am Samstag via Twitter mitteilte, fällt Schulz aufgrund eines Teilrisses eines Bandes in der linken Fußwurzel aus.

Der 26-Jährige hatte im Spiel gegen die Niederlande (2:4) noch über die volle Distanz mitgewirkt. Wie lange der Verteidiger nun pausieren muss, ist noch unklar.

Der Nationalspieler ist für das anstehende Qualifikationsspiel am Montag im nordirischen Belfast in jedem Fall kein Thema. Schulz ist bereits aus dem Mannschaftshotel in Hamburg abgereist.

Nico #Schulz fällt aufgrund eines Teilrisses eines Bandes in der linken Fußwurzel für #NIRGER am Montag in Belfast aus. Der Außenverteidiger von Borussia Dortmund ist aus dem Mannschaftshotel in Hamburg abgereist.



Gute Besserung, Nico! #DieMannschaft @EuroQualifiers @BVB pic.twitter.com/b4El9ux02A — Die Mannschaft (@DFB_Team) 7. September 2019

Nach den Länderspielen trifft der BVB in der Bundesliga am 14. September auf Bayer Leverkusen.