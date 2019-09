Weidenfeller gelassen: BVB "noch früh in der Saison"

Christof Koepsel, getty

Roman Weidenfeller hat sich zum BVB geäußert

In der Länderspielpause will sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wieder sammeln. Immerhin muss der BVB danach gegen Bayer Leverkusen ran. Ex-Torwart Roman Weidenfeller hat sich nach der 1:3-Niederlage gegen Union Berlin zu Wort gemeldet, wollte die schlechte Leistung aber nicht allzu hoch hängen.

"Ich glaube einfach, dass die Mannschaft nicht die richtige Leistung abgerufen hat", so Weidenfeller gegenüber "Sky": "Vor allem die Lauf- und Zweikampfleistung war nicht gut."

Die BVB-Profis hätten sich jedoch kurz nach der Partie bereits selbstkritisch gezeigt. Der 39-Jährige sei daher überzeugt, dass die Niederlage schnell aufgearbeitet sei.

Ohnehin befände sich sein Ex-Klub "noch früh in der Saison", erst in den kommenden Wochen stünden die wirklich "spannenden Partien" an, wenn der BVB in der Champions League gefordert ist.