Orsato leitet DFB-Spiel gegen Nordirland

Alexander Hassenstein, getty

Daniele Orsato leitet das Spiel der Nationalmannschaft in Belfast

Der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato leitet das wichtige EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft am Montag (20:45 Uhr/RTL) in Belfast gegen Tabellenführer Nordirland. Das gab die Europäische Fußball-Union bekannt.

Die deutsche Elf ist unter der Leitung des 43-Jährigen noch ungeschlagen. Einem 2:2 im Länderspiel in Polen im September 2011 folgte das 4:1 in der WM-Quali im März 2017 in Aserbaidschan. Zuletzt gab es vor einem Jahr ein 0:0 gegen Weltmeister Frankreich in der Nations League.

Die DFB-Auswahl steht nach dem 2:4 gegen den Erzrivalen Niederlande unter Druck. Bei einer Niederlage würde der Rückstand auf die Nordiren (vier Spiele, vier Siege) bereits sechs Punkte betragen.