HSV plant offenbar schon für die Bundesliga

Cathrin Mueller, getty

HSV plant offenbar schon für die kommende Saison

Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV plant einem Medienbericht zufolge bereits seit August 2018 für die Saison 2020/2021 - und in diesem Zusammenhang auch für die angestrebte Rückkehr in die Bundesliga.

Laut "Bild" laufen die Planungen der Rothosen zweigleisig, sowohl für das Szenario Aufstieg als auch für den Fall, dass dieses nicht eintritt.

Um in den kommenden Jahren sportlich wieder konkurrenzfähiger zu werden und insbesondere die Trefferquote auf dem Transfermarkt zu erhöhen, hat sich der HSV demnach zudem im Scouting-Bereich professioneller aufgestellt.

Die sportliche Leitung mit Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Michael Mutzel mache den Scouts inzwischen klare Vorgaben in Bezug auf die gesuchten Positionen sowie das gewünschte Anforderungsprofil an neue Spieler, heißt es. Auch die Durchlässigkeit von Nachwuchsabteilung zu Profi-Team soll erhöht werden.

Dafür sichten drei hauptamtliche und mehrere auf Honorar-Basis angestellte Scouts im Juniorenbereich nicht nur im Großraum Hamburg und in Deutschland. Ab der U16 haben die HSV-Beobachter auch das internationale Geschehen im Blick, vor allem in England und Frankreich sowie in Skandinavien, den Niederlanden, Belgien, Österreich und der Schweiz.