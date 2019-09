Kabak über Schalke-Fans: "Ich liebe sie"

Christof Koepsel, getty

Ozan Kabak wechselte vom VfB Stuttgart zum FC Schalke 04

Neuzugang Ozan Kabak hat nach seinem Debüt beim Testspiel gegen Viktoria Köln (2:4) in den höchsten Tönen von den Fans des FC Schalke 04 geschwärmt.

"Gelsenkirchen ist eine kleine Stadt, aber ich sehe überall Fans, wenn du essen oder die Straße entlang gehst. Das ist eine große Motivation, wenn du die vollen Tribünen siehst und 60.000 Menschen dir zusehen. Ich liebe sie. Ich werde versuchen, sie glücklich zu machen", sagte der türkische Nationalspieler, der wegen einer Fußverletzung noch in keinem Pflichtspiel für seinen neuen Verein zum Einsatz kam.

Für die Partie gegen den Kölner Drittligisten hatte Kabak die EM-Qualifikationsspiele gegen Andorra und Moldawien sausen lassen. "Ja, ich habe eine Einladung zur A-Nationalmannschaft erhalten. Ich habe aber mit unserem Nationaltrainer gesprochen, ich bin noch nicht genügend vorbereitet dafür. Wir haben es deshalb für richtiger befunden, dass ich hier bleibe und weiter arbeite", so Kabak.

Der im Sommer für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Schalke gewechselte Innenverteidiger erklärte weiter: "Ich habe mit den Konditionstrainern viel gearbeitet und bin sehr glücklich, dass ich endlich das Trikot von Schalke 04 anziehen konnte. Ich werde weiter arbeiten und dann hoffentlich auch in der Bundesliga bald spielen können."

Kabak schaute nach dem 3:0-Erfolg der Königsblauen in der Bundesliga gegen Hertha BSC vor der Länderspielpause positiv in die Zukunft: "Unser Team ist sehr gut. Wir haben gut in die Saison gefunden und beim letzten Spiel konnten wir endlich auch gewinnen. Darüber bin ich sehr glücklich. Ich hoffe, dass wir die nächsten Spiele auch gewinnen werden."

Er sei "bereit für das nächste Spiel", kündigte der 19-Jährige an. Am kommenden Sonntag gastiert Schalke bei Aufsteiger SC Paderborn.