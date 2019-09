Wagner bedauert Embolo-Wechsel zu Gladbach

Jörg Schüler, getty

David Wagner hätte gerne mit Breel Embolo zusammengearbeitet

Nach drei Jahren beim FC Schalke 04 wechselte Breel Embolo im Sommer für kolportierte zehn Millionen Euro zu Borussia Mönchengladbach. S04-Coach David Wagner hätte gerne mit dem Stürmer zusammengearbeitete und bedauert seinen Abgang.

"Als ich mir den Kader nach meiner Verpflichtung angeschaut habe, war Breel einer der Spieler, auf die ich mich am meisten gefreut habe", gab der 47-Jährige gegenüber den "Ruhr Nachrichten" zu.

Embolo hätte "vom Alter, von der Veranlagung und vom Talent her" perfekt zu Wagners auf das Pressing ausgelegte System gepasst.

Der Schalke-Coach wollte dem Schweizer allerdings keine Steine in den Weg legen. "Es hätte keinen Sinn gehabt, ihm den Wechsel zu verweigern. Denn gerade in unserer Situation brauchen wir nur Spieler in der Kabine, die vom ersten Tag an zu 100 Prozent für Schalke da sind", stellte Wagner klar.

Embolo habe auch von Anfang an mit offenen Karten gespielt. "Breel und seine Berater haben von Beginn an keinen Zweifel daran gelassen, dass er unbedingt wegwollte", so Wagner.

Für Schalke kam Embolo lediglich auf 48 Bundesliga-Spiele, in denen er zehn Tore erzielte. Eine überschaubare Ausbeute angesichts der Rekordsumme in Höhe von 26,5 Millionen Euro, die der FC Schalke 04 im Sommer 2016 an den FC Basel überwies.