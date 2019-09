DFB-Boss Keller: Ein Mann für Löw?

Alex Grimm, getty

Joachim Löw freut sich auf den neuen DFB-Präsidenten

Joachim Löw sieht der erwarteten Wahl von Fritz Keller zum DFB-Präsidenten positiv entgegen. Der Bundestrainer weiß: Unter Keller wird er weiter frei agieren können.

Fritz Keller hat sich seinen Weg zum runden Leder mit einer kleinen Schummelei geebnet. "Ich kam erst zum Fußball, als ich die Unterschrift meines Vaters nachmachen konnte", erzählte der designierte DFB-Präsident einmal. Der alte Franz Keller hatte ihm den Eintritt in einen Verein verboten. Dabei hatte der Vater "einen Fußballknall", wie Keller sagte - und beste Beziehungen zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Franz Keller war beim ersten deutschen WM-Sieg 1954 als Fan im Wankdorfstadion. Als die "Helden von Bern" aus der Schweiz zurückkehrten, feierten sie ihren Triumph auf seinem Weingut vor den Toren Freiburgs. Das Gut hat der Unternehmer Fritz Walter Keller, benannt nach seinem Patenonkel, dem großen Fritz Walter, längst übernommen. Und er würde es sicher begrüßen, wenn er dort 2020 die nächste große Fußballer-Party veranstalten könnte - als DFB-Präsident.

Die Wahl des einzigen Kandidaten Keller auf dem Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes am 27. September gilt als sicher. Die Führung der deutschen Nationalmannschaft begrüßt die Personalie, obwohl die Bindung zu Keller nicht so eng ist wie einst bei dessen Vater. "Das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung", sagte Bundestrainer Joachim Löw, der wie Keller aus Freiburg stammt, über dessen Nominierung. Er kenne Keller "über viele Jahre, aber nicht so intensiv, wie viele denken. Er ist sehr bodenständig, sehr authentisch, sehr ehrlich. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe".

Löw: Keller drängt sich nicht in den Vordergrund

Vor allem schätzt Löw am Präsidenten des SC Freiburg dessen "sehr gutes Gefühl für Menschen. Das wird er auch in den DFB übertragen können, dass die Stimmung sehr gut sein wird". Anders als unter dem im April zurückgetretenen Ex-Boss Reinhard Grindel. Keller, betonte Löw, sei es auch gelungen, den SC Freiburg in ruhige Fahrwasser zu lenken - ohne sich dabei im Glanz der Öffentlichkeit zu sonnen. "Er drängt sich im sportlichen Bereich nicht in den Vordergrund", sagte Löw.

Ähnlich zurückhaltend erwartet er Keller als Verbandschef. Und der 62-Jährige bestätigte diesen Glauben in der vergangenen Woche in Hamburg. Dort saß er beim EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande (2:4) erstmals als designierter DFB-Präsident auf der Tribüne. Kommentare zur Mannschaft oder zu Löw verkniff er sich, auch wohnte Keller nicht im Teamhotel The Fontenay, sondern bei den Funktionären um DFB-Vize Rainer Koch im Hyatt.

Keller sei als Vertreter seines Klubs in der Hansestadt gewesen, dessen 18-jähriges Talent Klara Bühl dort die Fritz-Walter-Medaille in Gold erhielt, heißt es vom DFB. Für den Verband sei er "offiziell nicht in Erscheinung getreten". Das dürfte sich bald ändern, Löw aber wird auch unter einem DFB-Präsidenten Keller frei agieren können - ja sogar unabhängiger vom "Chef" als zuvor.

Grund dafür ist die vorgesehene Neustrukturierung des Verbandes, in deren Zuge der Präsident seine "Richtlinienkompetenz" verlieren soll. Dabei entfällt auch der Passus in Paragraph 34 der DFB-Satzung, wonach der Präsident "verantwortlich zuständig für die Belange der Nationalmannschaft und den Leistungssport" ist.

"Die Personalauswahl hinsichtlich des Bundestrainers" obliegt dann dem Präsidium als "Kollegialorgan" mit seinen 14 stimmberechtigten Mitgliedern. Der "operative Betrieb der Nationalmannschaften" geht an die DFB GmbH. Als Geschäftsführer Sport ist dort Löws langjähriger Mitstreiter Oliver Bierhoff vorgesehen.