Witsel über das Titelrennen: "Wir haben große Ziele"

Maja Hitij, getty

Axel Witsel will mit dem BVB Meister werden

Trotz der unerwarteten ersten Saisonniederlage bei Union Berlin (1:3) hält Borussia Dortmund an den eigenen Titelambitionen fest. Axel Witsel gab nach dem Punktverlust des BVB erneut den Meistertitel als Saisonziel aus.

"Ich mag das neue Dortmunder Selbstbewusstsein. Wir haben in dieser Saison große Ziele und die waren auch schon vor der Saison klar definiert. Wir wissen, was wir wollen und werden alles dafür tun, was wir können", sagte der belgische Nationalspieler, der aktuell an einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich laboriert, dem "kicker".

Nicht zuletzt durch die Neuzugänge Julian Brandt, Nico Schulz, Thorgan Hazard und Mats Hummels sei die Mannschaft stabiler als im Vorjahr. "Erstens, weil wir aus den Fehlern der letzten Saison gelernt haben und wir haben neue Spieler und noch mehr Qualität als in der letzten Saison."

Der größte Konkurrent im Kampf um die Schale ist auch in der neuen Spielzeit der FC Bayern, dem Witsel nach dem Abgang von “Robbéry“ keinen Qualitätsverlust attestierte: "Sie sind halt immer noch Bayern München. Sie haben zwar Ribéry und Robben verloren, aber jetzt Coutinho und Perisic. Deswegen glaube ich, dass sie mit diesen beiden noch besser sind. Der Kampf mit ihnen wird bis ganz zum Schluss dauern."

Zu den großen Zielen der Schwarz-Gelben gehören jedoch auch Ambitionen auf der europäischen Bühne. In der Champions League soll es in dieser Saison mehr sein als das Achtelfinale, wo Tottenham Hotspur im März die Reise des BVB beendete.

"Die Champions League ist letzte Saison nicht so gut für uns gelaufen, weil ich denke, dass wir es besser hätten machen können. Das werden wir dieses Jahr versuchen. Meiner Meinung nach müssen wir besser abschneiden als letzte Saison", stellte Witsel klar.

Auch eine Finalteilnahme im Istanbuler Atatürk-Stadion hält der Mittelfeldspieler für möglich: "Ich glaube daran, dass wir es bis ins Finale schaffen können. Es hängt aber davon ab, gegen wen wir nach der Gruppenphase spielen müssen."