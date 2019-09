Leroy Sané reist zurück nach Manchester

Alexander Hassenstein, getty

Leroy Sané schuftet weiter in England an seinem Comeback

Drei Wochen schuftete Leroy Sané von Manchester City in Innsbruck an seinem Comeback nach seiner Knie-Operation. Nun ist die erste Behandlungsphase offenbar abgeschlossen, der Bayern-Flirt darf wieder nach England fliegen.

Wie die "Bild" berichtet, hat sich Sané am Montag der Abschlussuntersuchung von Spezialist Dr. Christian Fink, der ihn auch operiert hatte, unterzogen. Demnach verläuft die Heilung nach Plan. Der Nationalspieler könne sein Bein schon wieder mit bis zu 20 Kilogramm belasten und es ohne große Probleme im 90-Grad-Winkel beugen.

In Manchester angekommen, soll Sané seinen Reha-Plan noch einmal deutlich intensivieren. Schon in Innsbruck trainierte der 23-Jährige bis zu sechs Stunden am Tag. Der nächste Schritt ist wohl das Laufen ohne Krücken.

Während den ersten drei Reha-Wochen soll es bereits einen engen Austausch zwischen Dr. Fink, der medizinischen Abteilung von Sanés Arbeitgeber Manchester City, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, dem Mannschaftsarzt des FC Bayern, und Jochen Hahne von der deutschen Nationalmannschaft gegeben haben. Daran soll sich auch nach dem Wechsel von Sanés Aufenthaltsort nichts ändern.

Der Flügelstürmer hatte sich seine schwere Verletzung im Community Shield gegen den FC Liverpool zugezogen. Angeblich war der Wechsel zum FC Bayern davor bereits auf der Zielgeraden. Im Winter will der Rekordmeister Medienberichten zufolge einen neuen Anlauf bei seinem Wunschspieler starten.