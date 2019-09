Werner relativiert FCB-Aussage: "Nicht auf Anruf gewartet"

Lars Baron, getty

Timo Werner spricht über die Gerüchte rund um seinen Bayern-Wechsel

Nachdem Timo Werner über viele Monate als Neuzugang des FC Bayern gehandelt wurde, beendete der Nationalspieler mit seiner Vertragsverlängerung bei RB Leipzig sämtliche Diskussionen um einen Wechsel zum Rekordmeister. Nun äußerte sich der Stürmer erstmals selbst zu den Gerüchten.

Mit seiner Aussage, es gebe in Deutschland nur einen Verein, zu dem man von RB Leipzig aus wechseln könne, um sich zu verbessern, befeuerte Timo Werner Ende 2018 die Gerüchte rund um einen Transfer zum FC Bayern. Auf die Frage, ob er mit seiner Aussage den Rekordmeister meine, sagte Werner damals: "Ja, das wäre eine Schlussfolgerung."

Im Interview mit der "Sport Bild" erklärte der Nationalspieler nun, dass seine Aussage aus dem Zusammenhang gerissen wurde: "Ich habe in dem Interview erklärt, dass es zum damaligen Zeitpunkt neben den englischen und spanischen Topklubs in Deutschland quasi nur einen Verein für mich gäbe. Anschließend wurde die Aussage zu Bayern hervorgehoben – und jene zu den anderen Klubs einfach weggelassen." Dies habe ihn gelehrt, zu solchen Themen in Zukunft zu schweigen.

Er habe im Sommer "keinesfalls vor dem Handy gesessen und auf Anrufe gewartet", betonte der 23-Jährige, der sagte: "Es war schlussendlich meine Entscheidung, dass ich jetzt, mit 23, noch nicht so weit bin, zum nächsten Verein zu gehen. Ich möchte in Leipzig den nächsten Schritt machen."

Werner schwärmt von Lewandowski

Werner selbst sieht sich noch lange nicht auf dem Höhepunkt seines Schaffens angekommen. "Ich bin noch nicht Weltklasse", stellte der Leipziger klar. Allerdings arbeite er daran, "irgendwann auch auf dieses Level zu kommen".

Anschauungsunterricht erhält Werner auf seinem Weg an die Spitze Woche für Woche von den besten Stürmern der Liga. So gibt es in den Augen des Nationalspielers "Einiges", was er sich von Robert Lewandowski abschauen könne.

"Er ist ein super­ Stürmer, er ist nicht nur aus dem Spiel, sondern auch bei Standards stark: Wie souverän er die Elfmeter schießt, fällt oftmals gar nicht auf. Zudem kann er mittlerweile Freistöße schießen", schwärmte Werner vom Stürmer des FC Bayern. Auch BVB-Knipser Paco Alcácer und dessen Freistoß-Künste hob Werner hervor: "Das haben die beiden mir definitiv voraus."