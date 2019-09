Paderborn bindet Nachwuchsmann Bilogrevic

unknown

Baumgart kann bis 2021 mit Dominik Bilogrevic planen

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat Mittelfeldtalent Dominik Bilogrevic für ein weiteres Jahr an sich gebunden.

Wie die Ostwestfalen am Mittwoch mitteilten, verlängerte der 20-Jährige seinen Vertrag bis 2021 mit der Option auf eine weitere Saison.

Bilogrevic war 2017 als Jugendspieler zum SCP gekommen und rückte vor der laufenden Saison in den Bundesliga-Kader auf. Die zweite Mannschaft der Paderborner führt er als Kapitän in der Oberliga an.

"Wir freuen uns, dass Dominik seine weitere Perspektive in Paderborn sieht. Er ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir in unserem Nachwuchsleistungszentrum talentierte Spieler an die Profimannschaft heranführen. Unser Ziel ist es, zukünftig eine noch größere Durchlässigkeit vom Juniorenbereich zu den Profis zu erzielen", betonte Geschäftsführer Sport Martin Przondziono auf der Paderborner Vereinshomepage.