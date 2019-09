Düsseldorfs Ampomah fehlt auch gegen Wolfsburg

Andreas Schaad, getty

Nana Ampomah fällt gegen den VfL Wolfsburg aus

Fortuna Düsseldorfs Neuzugang Nana Ampomah muss weiter auf sein Debüt in der Fußball-Bundesliga warten.

Aufgrund eines grippalen Infekts fehlt der ghanaische Stürmer, der in einem Test in der Länderspielpause gleich viermal getroffen hatte, auch im Heimspiel am Freitagabend gegen den VfL Wolfsburg (20:30 Uhr).

Das bestätigte Trainer Friedhelm Funkel, der bereits in den ersten Partien wegen eines Muskelfaserrisses auf Ampomah verzichten musste.

Krankheitsbedingt wird den Rheinländern, die nach dem Sieg in Bremen zum Auftakt zuletzt zweimal verloren hatten, zudem Innenverteidiger André Hoffmann fehlen. Dazu fällt US-Nationalspieler Alfredo Morales aus, der sich beim Länderspiel gegen Mexiko einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen hatte.

Ein besonderes Augenmerk will Funkel im Spiel gegen die stark gestarteten Wolfsburger auf Torjäger Wout Weghorst legen. "Er ist natürlich auch ein Schlüsselspieler beim VfL. Wir müssen ihn besser bekämpfen als in der letzten Saison", sagte der 65-Jährige über den Niederländer. Weghorst hatte in der vergangenen Saison vier Tore in den beiden Spielen gegen Düsseldorf erzielt.