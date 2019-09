Rummenigge freut sich über Konkurrenz aus Leipzig

Matthias Hangst, getty

Karl-Heinz Rummenigge sieht RB Leipzig als großen Konkurrenten

Am Samstag steht das Topspiel in der Fußball-Bundesliga an. Der Tabellenführer RB Leipzig empfängt den Zweiten FC Bayern München. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge freut sich über den Konkurrenten aus dem Osten.

"Wir sind beim FC Bayern immer an Konkurrenz interessiert, denn nur durch Konkurrenz entstehen Spannung und Emotionen im Fußball", sagte der 63-Jährige dem "kicker" und ergänzte: "RB Leipzig ist sicher einer der Klubs, der sich in den kommenden Jahren in der Spitze der Bundesliga etablieren und dadurch auch für Spannung sorgen wird."

Ob Leipzig aber schon in dieser Saison mit den Bayern und Borussia Dortmund um die Meisterschaft kämpft, kann Rummenigge nicht beurteilen: "Bezüglich der aktuellen Saison kann man noch keine seriöse Aussage treffen, das ist nach drei Spieltagen einfach noch nicht möglich", so der Vorstandschef.

RB sei aber schon seit dem Aufstieg 2016 "eine Bereicherung für die Bundesliga" gewesen, so Rummenigge.

Für die Partie am Samstag gab der Europameister von 1980 eine klare Marschroute vor: "Unser Ziel ist es, mit einem Sieg die Tabellenführung zu übernehmen."