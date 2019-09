Köln pünktlich im Derby wieder mit Córdoba

unknown

Jhon Cordóba ist wieder fit

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln kann am Samstag (15:30 Uhr) im Derby gegen den Erzrivalen und Angstgegner Borussia Mönchengladbach wieder auf Torjäger Jhon Córdoba zurückgreifen.

"Jhon ist topfit", sagte Trainer Achim Beierlorzer, "bei Córdoba ist es schwierig, ihn langsam wieder einzugliedern. Er legt immer direkt richtig los."

Der Kolumbianer Córdoba hatte im letzten Heimspiel gegen Borussia Dortmund (1:3) eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten. Es ist damit zu rechnen, dass Cordoba und Anthony Modeste das FC-Sturmduo bilden werden.

"Ich hoffe, dass unsere Fans uns wie gegen Dortmund anfeuern. Dass es ein tolles Fußballspiel wird, und dass es gewaltfrei bleibt", sagte Beierlorzer auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Seine Marschroute: "Wir müssen bei unseren Stärken bleiben, wir müssen noch besser spielen als in den letzten Wochen. Wir wollen nah an die 100 Prozent ran, es kann sein, dass Kleinigkeit entscheiden. Wir müssen aber kühlen Kopf bewahren." Zuletzt hatte Köln in Freiburg mit einem 2:1 den ersten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert.

Die Partie gegen die Fohlen sei eine "absolute Herausforderung". Klar sei aber auch, dass "wir uns von diesem Derby-Charakter auch nicht zu sehr ablenken lassen dürfen", so der FC-Coach: "Wir müssen uns mit Gladbachs Stärken beschäftigen - aber vor allem unsere Stärken auf den Platz bringen. Dann wird es gut für uns laufen."