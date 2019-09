Leipzig stichelt: Vielleicht in Unterzahl gegen Bayern

Matthias Kern, getty

RB Leipzig sendete eine ironische Botschaft an den FC Bayern

Am Samstag empfängt RB Leipzig den deutschen Rekordmeister FC Bayern München zum Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga. Bereits vor dem Anpfiff ist die Partie in aller Munde. Auch auf den sozialen Medien der beteiligten Klubs.

"Acht Spiele gegen den FC Bayern. Davon über 200 Minuten in Unterzahl. Wir spielen mit dem Gedanken, am Samstag direkt zu zehnt zu starten und den elften Mann erst später einzuwechseln", twitterte RB Leipzig am Donnerstag einen ironischen Seitenhieb in Richtung der Münchner. Eine Antwort aus dem Süden blieb aus.

+++ Breaking +++



8 Spiele gegen den @FCBayern. Davon über 200 Minuten in Unterzahl. 🤔 Wir spielen mit dem Gedanken, am Samstag direkt zu 10 zu starten und den 11. Mann erst später einzuwechseln.#VorsorgeIstDieBesteSorge #RBLFCB pic.twitter.com/qeMzmJnUrS — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 12. September 2019

In der Liga (sechs) und im DFB-Pokal (zwei) standen sich die Sachsen und der FCB bislang achtmal in einem Pflichtspiel gegenüber, ein Aufeinandertreffen gewann Leipzig, zweimal gab es keinen Sieger, fünfmal behielt Bayern die Oberhand.

Bei drei der Niederlagen beendeten die roten Bullen das Spiel nicht mit elf Akteuren. Im Oktober 2017 zwang man den Branchenriesen im DFB-Pokal zudem in Unterzahl ins Elfmeterschießen. Die Bayern kassierten hingegen erst einen Platzverweis gegen die Brauseklub.