Die größten Derby-Aufreger der letzten Jahre

Die Duelle zwischen dem 1. FC Köln und Gladbach sorgten für einige Aufreger

Die sportliche Geschichte des rheinischen Derbys zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1.FC Köln ist den meisten Fußballfans in Deutschland bekannt. Neben der sportlichen Brisanz ist in den letzten zehn Jahren aber auch abseits des Platzes zwischen Effzeh- und Gladbach-Fans einiges passiert. Wir fassen die wichtigsten Ereignisse kurz zusammen.

16. März 2008: Kölner Ultras klauen Gladbach-Fahne

Dieser Tag kann als Startpunkt der jüngeren Derby-Auseinandersetzung der beiden Fanlager bezeichnet werden. Drei Kölner Ultras entwenden aus einem Fanraum am Borussia-Park die Fahne der Gladbacher Gruppierung "Ultras MG". Vier Tage später verkündet die Gruppe ihre Auflösung. Rund zwei Wochen nach dem Fahnenklau präsentieren die Kölner die Fahne beim Derby im Müngersdorfer Stadion.

4. März 2012: Kölner drängen Gladbacher Fanbus ab

Erstmals wird der Konflikt nicht nur unter verfeindeten Ultras ausgetragen. Bei der Rückreise vom Auswärtsspiel in Nürnberg kommt es zu einem Angriff auf einen Fanbus mit sogenannten Gladbacher "Normalos". Auf der A3 drängen Mitglieder der Kölner Ultra-Gruppe "Wilde Horde" den Bus auf eine Raststätte. Auf dieser greifen die Kölner das Gefährt mit Baseballschlägern und Steinen an. Glücklicherweise kommt niemand zu Schaden. Daraufhin entzieht der 1.FC Köln der Gruppe den Status als Fanklub.

21. September 2014: Gladbach-Angriff vor Kölner Südkurve

Nach zweijähriger Derby-Pause kommt es bei diesem Duell zu einem Vorfall vor dem Spiel. Auf der Jahnwiese nahe der Kölner Südkurve greifen Gladbacher Ultras - unter anderem mit Dachlatten bewaffnet - Kölner Fans an. Außerdem sorgt in diesem Spiel eine Kölner Choreographie für Aufsehen. In dieser ist ein abgetrennter Fohlenkopf zu sehen.

14. Februar 2015: Platzsturm im Borussia-Park

Im Rückspiel kommt es im Borussia-Park zum Eklat kurz vor Schlusspfiff. Nachdem Gladbachs Granit Xhaka in der Nachspielzeit das 1:0 erzielte, stürmen Kölner Ultras in Maleranzügen verkleidet den Platz. Als diese versuchen zur Gladbacher Nordkurve zu laufen, werden sie von Polizisten und Ordnern teils gewaltsam gestoppt. Als Konsequenz muss der Verein 200.000 Euro Strafe zahlen. Daraufhin erteilt der FC der Gruppe "Boyz" ein kollektives Stadionverbot.

14. Januar 2018: Kölner erbeuten erneut Gladbach-Fahne

Beim letzten Derby im Kölner Stadion stehlen FC-Ultras erneut eine Fahne einer Gladbacher Gruppe. Dieses Mal ergattern sie das Utensil aber direkt vor den Augen ihres Gegners. Als Stadion-Ordner getarnt, gelingt zwei Personen der Zugriff auf den Banner der "Scenario Fanatico". Anschließend laufen die beiden quer über den Platz und übergeben die Fahne der Kölner Südkurve.

31. März 2018: Gladbacher Rache-Aktion

Beim Auswärtsspiel der Kölner in Hoffenheim "revanchieren" sich die Gladbacher Ultras. Kurz dem Anpfiff klauen mehrere Gladbacher, die sich als Köln-Fans ausgeben, die Zaunfahne der Kölner-Gruppe "Boyz". Diese geben kurze Zeit später ihre Auflösung bekannt.