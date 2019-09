BVB blitzte mit Angebot für England-Youngster ab

Harriet Lander, getty

Anthony Gordon stand offenbar auf der Wunschliste des BVB

Auf der Suche nach dem "nächsten Sancho" hat sich der BVB im Sommer eine Abfuhr abgeholt. Offenbar sind die Dortmunder erneut auf einen jungen Engländer aufmerksam geworden, der allerdings nicht zur Borussia wechseln wollte.

Spätestens seit dem Durchbruch von Jadon Sancho sind englische Nachwuchsspieler europaweit in aller Munde. Auch der BVB hat sich im Sommer auf der Suche nach neuen Talenten auf der Insel umgesehen - und dort einen geeigneten Kandidaten gefunden.

Nach Informationen des Portals "footballinsider" haben die Schwarz-Gelben in den vergangenen Wochen ein Angebot für den 18-jährigen Anthony Gordon abgegeben.

Der FC Everton soll die Offerte der Dortmunder allerdings abgeschmettert und Gordon stattdessen einen neuen Vertrag vorgelegt haben, den der offensive Mittelfeldspieler schließlich auch unterzeichnete.

Gordon sorgte in den vergangenen Monaten sowohl im Trikot der Toffees als auch in den englischen U-Nationalmannschaften für Furore. In England wird er bereits als neues "Wunderkind" gefeiert.