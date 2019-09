Sammer über den BVB: "Bayern München ist da im Vorteil"

Alexander Hassenstein, getty

Matthias Sammer (r.) sieht Bayern beim Umgang mit Drucksituationen gegenüber dem BVB im Vorteil

Nach der Niederlage beim 1. FC Union Berlin am 3. Bundesliga-Spieltag räumten Spieler wie Julian Brandt von Borussia Dortmund selbst ein, der Gegner habe den "größeren Willen" gezeigt. Im Anschluss entfachte eine Debatte über fehlende Mentalität beim BVB. Nun äußerte sich Berater Matthias Sammer dazu. Der große Konkurrent FC Bayern München sei besser aufgestellt.

"Du musst eine Strategie entwickeln, um konstant zu sein", so Sammer gegenüber "Welt": "Du musst auch nach einem Rückschlag deine Stärke wieder zeigen." Borussia Dortmund trifft am Samstag (15:30 Uhr) in der Bundesliga auf Bayer Leverkusen, könnte mit einem Sieg die Kritik der letzten Tage widerlegen.

Sammer, der seit vergangenem Sommer für den Revierklub als externer Berater fungiert, betonte: "Für die Dortmunder wird es sehr, sehr wichtig sein, dass sie diese Konstanz hineinbekommen: den Glauben daran, auch ein gewisses Selbstverständnis ihrer Stärke."

Sein ehemaliger Arbeitgeber, der FC Bayern, sei in dieser Hinsicht einen Schritt weiter. "Bayern München ist da im Vorteil. Weil sie schon immer mit Themen wie Druck umgehen mussten." Sammer war von 2012 bis 2016 als Sportvorstand des Rekordmeisters tätig.