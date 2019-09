Kevin Trapp von Euphorie in Frankfurt begeistert

Alex Grimm, getty

Kevin Trapp (r.) bedankt sich bei den Fans von Eintracht Frankfurt

In der vergangenen Saison hat Kevin Trapp als Leihspieler hautnah miterlebt, wie Eintracht Frankfurt in der Europa League für Furore sorgte. In der neuen Spielzeit gehört der Keeper fest zum Team, die positive Stimmung rund um die SGE ist dabei noch immer zu spüren.

Die Euphorie in der Stadt "ist extrem viel wert", bekannte Trapp gegenüber "Bild": "Auf einmal hat uns jeder die Daumen gedrückt. Auch jetzt vorm Straßburg-Spiel."

In den Playoffs zur Qualifikation für die Europa League waren die Adlerträger nach dem Hinspiel schon mit einem Bein ausgeschieden. Durch ein 3:0 im Rückspiel vor eigener Kulisse machte der Vorjahres-Halbfinalist den Einzug in die Gruppenphase aber perfekt.

Die Leute, so Trapp weiter, "wollen, dass wir wieder international spielen, wieder Spektakel haben und wieder das erleben, was letztes Jahr war". Für ein solches Gefühl spiele man Fußball, "das macht es auch aus".

Trapp kann sich bei Eintracht Frankfurt "entfalten"

Nach dem erfolgreichen Jahr auf Leihbasis zog Kevin Trapp im Sommer zunächst in seine Wahlheimat Paris zurück, bestritt dort unter PSG-Coach Thomas Tuchel auch große Teile der Vorbereitung. Ein Stammplatz zwischen den Pfosten war für ihn jedoch nicht in Aussicht.

Für den Schlussmann war es aber auch keine Option, den Vertrag bei PSG abzusitzen. "Natürlich hätte ich andere Dinge machen können. Aber für mich war klar, wenn die Chance besteht, nach Frankfurt zu können, dass ich das mache. Ich spiele Fußball, um vor so einer Kulisse zu spielen, und nicht, um auf der Bank zu sitzen."

Bei keinen "anderen interessierten Verein" habe er das Gefühl gehabt, sich als Torwart "entfalten" zu können. "Das habe ich hier."

Kevin Trapp unterschrieb bei der SGE einen Vertrag bis 2024.