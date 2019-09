Favre droht wohl Verlust der "Unantastbarkeit"

Matthias Hangst, getty

BVB-Trainer Lucien Favre braucht dringend Siege

Borussia Dortmund steht am Samstag (15:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen vor einem schweren Gang. Nach der unerwarteten 1:3-Pleite gegen Union Berlin ist der Druck, der auf dem BVB lastet, hoch. Vor allem für Coach Lucien Favre könnte ein weiterer Ausrutscher Folgen haben.

Bei einer weiteren Niederlage gilt der Schweizer "nicht mehr als unantastbar". Das will die "Bild" erfahren haben. Ein Rauswurf droht demnach zwar nicht, seinen Kredit bei der Vereinsführung hätte der 61-Jährige in diesem Fall allerdings verspielt.

Zwar hatten die Klub-Oberen den Vertrag mit Favre vor Beginn der Spielzeit erst bis zum Sommer 2021 verlängert, zuletzt kam jedoch vermehrt Kritik am Übungsleiter auf.

Vor allem, dass Favre die eklatante Schwäche seines Teams nach Standards nicht in den Griff bekommt, wird ihm angelastet.

Laut "Bild" stößt den BVB-Bossen um Hans-Joachim Watzke zudem auf, dass sich der Eidgenosse nur zögerlich zum ausgerufenen Ziel Meisterschaft bekennt. Auch mangelnde Fähigkeiten als Motivator sollen für Gegenwind sorgen.

Eine Ansicht, die auch die sport.de-User teilen. Laut einem Voting empfinden mehr als 60 Prozent der Befragten den Trainer als zu emotionslos.

Besonders bitter: In den kommenden Tagen stehen den Schwarzgelben reihenweise schwere Gegner ins Haus. Nach dem Duell mit den starken Leverkusenern gastiert der FC Barcelona im Rahmen der Champions League in Dortmund (17.09.). Am 5. Bundesliga-Spieltag muss der BVB dann bei Eintracht Frankfurt antreten.