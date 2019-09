Weitere Konsequenzen für Christoph Metzelder

Alexander Hassenstein, getty

Christoph Metzelder soll kinderpornografische Inhalte verbreitet haben

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) lässt die Mitarbeit des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Christoph Metzelder im Kuratorium ruhen. Dies bestätigte Liga-Boss Christian Seifert der "Welt am Sonntag".

"Wir haben mit ihm und seinem Management besprochen, dass man das jetzt ruhen lässt", sagte DFL-Präsidiumssprecher Seifert: "Es ruht also mit seinem Einverständnis."

Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte gegen Metzelder.

LKA-Beamte hatten den ehemaligen Schalke- und Dortmund-Profi am vergangenen Dienstag beim Trainerlehrgang in der Sportschule Hennef abgeholt und anschließend Metzelders Haus sowie seine Büroräume durchsucht. Unter anderem sollen sein Handy, ein Computer und ein Laptop beschlagnahmt worden sein.

Metzelder war am vergangenen Donnerstag aus der gemeinsamen Kommunikationsagentur mit seinem Partner Raphael Brinkert ausgestiegen. Seine Teilnahme am Trainerlehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ruht ebenfalls, genauso wie seine Ämter in der Stiftung, die seinen Namen trägt.

Auch die ARD lässt die Zusammenarbeit mit ihrem Experten "bis zur Klärung der Vorwürfe" ruhen. Der Vize-Weltmeister von 2002 war seit diesem Sommer für die ARD als Experte tätig gewesen.