Håland bei Salzburger Festspielen gnadenlos

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Håland gelang ein Hattrick

RB Salzburg hat sich mit einem lockeren 7:2-(2:1)-Heimsieg über Hartberg auf die Champions-League-Premiere in der kommenden Woche eingestimmt. Im Zentrum des Geschehens des Spiels der 7. Bundesligarunde stand einmal mehr Jungstar Erling Håland mit einem Hattrick (52., 86., 90.), Patson Daka glänzte mit einem Doppelpack (50., 87.).

Die Bilanz des Tabellenführers, für den auch André Ramalho (23.) und Masaya Okugawa (36.) trafen, ist mit 21 Punkten und 34:6 Toren beeindruckend. Bereits zum sechsten Mal in Folge erzielten die "Bullen" zumindest vier Treffer, zum fünften Mal en suite zumindest fünf bzw. zum ersten Mal sieben. Håland stellte seine Klasse mit drei Toren und zwei Assists einmal mehr unter Beweis, der 19-jährige Norweger hält bereits bei elf Treffern in der laufenden Liga-Saison. Die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch scheint gerüstet für das erste CL-Gruppenspiel der Ära Red Bull: Am Dienstag gastiert Belgiens Meister Genk in Wals-Siezenheim.

Die Partie begann mit einer vergebenen Riesenchance durch Okugawa, die erst Goalie Rene Swete zunichtemachte, ehe der Japaner den Nachschuss danebensetzte, erwartungsgemäß. Allerdings wehrte sich Hartberg - ohne Neo-Papa Dario Tadic dafür mit Neuerwerbung Sandro Gotal im Sturm - in der Folge durchaus erfolgreich, agierte mit einem defensiven Dreier-Mittelfeld aggressiv gegen den Ball und ließ die Hausherren rund 20 Minuten zu keiner echten Chance kommen.

Schließlich war aber Verteidiger Ramalho zur Stelle. Nach einer Freistoßflanke von Andreas Ulmer köpfelte erst Enock Mwepu an die Stange, im Nachschuss "klingelte" es dann aber. Weitere drei gute Möglichkeiten durch Okugawa (25., 32.) und Daka (28.) später, machte der Japaner dann ernst, einen Stanglpass Hålands verwertete er zu seinem dritten Saisontor. Die Weichen für einen neuerlichen "Bullen"-Sieg waren gestellt.

Håland, Håland, Håland

Just dann aber hatten die Gäste ihre offensiv stärkste Phase: Erst musste Goalie Cican Stanković nach einem herrlichen Weitschuss von David Cancola mit einer schönen Parade eingreifen (42.), zwei Minuten danach war er aber machtlos: Ramalho traf nach einem Daka-Kopfball an die Stange. Und auch bei Hartbergs Riesenchance auf den Ausgleich kurz vor der Pause hätte er wohl nichts tun können. Stefan Rakowitz köpfelte nach einem Konter aber über die Latte (45.).

Nach der Pause erstickte Salzburg schnell jedes Fünkchen Hoffnung für die Steirer. Zwar scheiterte Okugawa vorerst noch an Swete (49.), dann aber kam Håland. Beim 3:1 bediente er Daka, dessen Assist ihn wenig später selbst zum Torschützen des 4:1 werden ließ. Danach verhinderte Swete bei einem Freistoß von Dominik Szoboszlai (56.) und einem Håland-Schuss (60.) bzw. bei einem Daka-Versuch die Stange (73.) einen höheren Rückstand der Gäste, die durch den ehemaligen Liefering-Akteur Dossou wie aus heiterem Himmel zu einem zweiten Treffer kamen.

Hunger und Tempo der Hausherren ließen aber nicht nach. Der eingewechselte Maximilian Wöber traf die Latte (78.), im Finish wurde Hartbergs zweite Saisonniederlage schließlich noch schmerzhaft. Die Steirer bleiben mit elf Punkten vorerst Sechster, könnten am Sonntag aber noch von Rapid überholt werden.

apa