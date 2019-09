Delaney: Bankplatz beim BVB "unangenehm"

Maja Hitij, getty

Thomas Delaney ist nicht unumstrittener Stammspieler beim BVB

Mittelfeldspieler Thomas Delaney war in den ersten Wochen der Saison unzufrieden mit seiner Situation als Reservist bei Borussia Dortmund.

"In den letzten fünf Jahren habe ich das nicht erlebt. Natürlich war ich etwas überrascht und bin nicht daran gewöhnt. Vielleicht war es sogar unangenehm", sagte Delaney nach seinem ersten Startelfeinsatz 2019/2020 beim 4:0 des BVB gegen Bayer Leverkusen.

Der Däne relativierte allerdings: "Ich weiß was ich kann und ich vertraue darauf, dass der Trainer es auch weiß. Wenn ich gebraucht werde, dann bin ich voll da und bringe meine Leistung. Natürlich spiele ich am liebsten, aber ich bin auch voll dabei, wenn die Mannschaft etwas anderes braucht."

Gegen Leverkusen blieb der BVB erstmals in dieser Bundesligasaison ohne Gegentreffer, "Das ist wichtig. Darüber haben wir auch in der Halbzeit gesprochen, dass wir kein Gegentor bekommen und mindestens noch ein Tor selbst machen wollen. Bekommen wir kein Gegentor, dann gewinnen wir 99 Prozent der Spiele", sagte Delaney.

Mit einer blitzsauberen Leistung half der 28-jährige Däne mit, Wiedergutmachung für die 1:3-Pleite vor der Länderspielpause bei Union Berlin zu betreiben.

"Wir wissen alle, dass es in Berlin enttäuschend war. Das kann man in einer Saison nicht oft machen, wenn man Meister werden will. Dafür haben wir heute eine super Leistung gebraucht. Es war wirklich ein toller Tag. Die Sonne scheint, wir gewinnen, die Zuschauer waren geil", so Delaney.

Thomas Delaney sieht BVB gegen Barca nicht chancenlos

Über seine eigene Spielweise sprach der Abräumer gewohnt nüchtern: "Ich bin kein Messi, ich kann nicht so schön dribbeln wie er. Ich muss etwas anderes auf den Platz bringen. Es ist eine gute Leistung, wenn ich viele Zweikämpfe gewinne und gute, kurze Pässe spiele."

Den Sieg gegen die Werkself bewertet Delaney als gute Generalprobe für das anstehende Kracher-Duell mit dem FC Barcelona in der Champions League.

"Ich will nicht sagen, dass Leverkusen der FC Barcelona ist, aber das Spiel heute war eine gute Probe für uns. Leverkusen ist eine der Mannschaften in der Bundesliga, die den schönsten Fußball spielen. Da brauchten wir schon eine gute Leistung und ich denke, dass wir heute auch defensiv sehr gut gespielt haben. Es gab lange Phasen ohne Ball, aber wir haben sehr gut verschoben. Das kann auch gegen Barcelona wichtig sein", erklärte der Ex-Bremer.

Der BVB begegne den favorisierten Katalanen nach der bislang wohl besten Saisonleistung "mit viel Selbstvertrauen", kündigte Delaney an.