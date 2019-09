Dreierpacker Ibrahimovic bricht Torrekord

Ringo Chiu

Zlatan Ibrahimovic schoss Galaxy zum Sieg

Zlatan Ibrahimovic sorgt in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS weiter für Furore. Der schwedische Torjäger erzielte beim 7:2 (1:1)-Kantersieg von Los Angeles Galaxy über Sporting Kansas City drei Treffer.

Mit nun schon 26 Toren in dieser Spielzeit stellte der 37-Jährige einen Vereinsrekord auf. Die bisher meisten Tore in einer Saison hatte 2002 Carlos Ruiz erzielt, diese Marke egalisierte Ibrahimovic mit dem 1:1-Ausgleich in der 32. Minute, als er nach einem zunächst von ihm vergebenen Elfmeter im Nachschuss erfolgreich war.

Danach ließ der schillernde Stürmerstar jeweils mit Linksschüssen noch das 3:1 in der 51. Minute und das Tor zum 7:1 in der 85. Minute folgen.

Damit beendete der Ex-Meister eine Serie von vier Spielen ohne Sieg und ist nun Fünfter in der Western Conference der Liga.