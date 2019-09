Geht der VfB leer aus? Köln will Churlinov binden

Martin Rose, getty

Wechselt Darko Churlinov vom 1. FC Köln zum VfB Stuttgart?

Beim VfB Stuttgart ist die Kaderplanung auch Wochen nach der Schließung des Transfer-Fensters nicht abgeschlossen. So geriet zuletzt Darko Chulinov vom 1. FC Köln in den Fokus der Schwaben. Der Effzeh will einen vorzeitigen Abschied des Stürmers jedoch verhindern.

"Jetzt gibt es von unserer Seite ein Vertragsangebot an den Spieler", erklärte Sport-Geschäftsführer Armin Veh gegenüber dem "Geissblog". Churlinov besitzt bei den Domstädtern derzeit einen Ausbildungsvertrag, der noch bis 2020 gültig ist. Nun könnte er die Unterschrift unter seinen ersten Profikontrakt setzen.

Für die erste Mannschaft ist der 19-Jährige aber noch nicht eingeplant. "Unser Weg beinhaltet die zweite Mannschaft, um Spielern Spielpraxis auf hohem Niveau zu geben. Sonst bräuchten wir die zweite Mannschaft ja nicht mehr", so Veh.

Zuvor hatte der "kicker" berichtet, dem Eigengewächs fehle zurzeit die Perspektive am Rhein. Daher arbeite der VfB Stuttgart an der Verpflichtung des Nordmazedoniers.

Churlinov kickte bis zum Sommer noch für die U19 der Kölner. Beim Nachwuchs sicherte er sich in der abgelaufenen Saison mit 18 Treffern die Torjägerkanone der Junioren-Bundesliga West.

Vor seinem Engagement bei den Geißböcken wurde er in der Jugend von Hansa Rostock und beim 1. FC Magdeburg ausgebildet.