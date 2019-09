Sancho soll bei ManUnited eine Ära prägen

Matthias Hangst, getty

Manchester United will den BVB im Sommer 2020 wegen Jadon Sancho kontaktieren

Das Interesse des englischen Rekordmeisters Manchester United an Überflieger Jadon Sancho von Borussia Dortmund ist längst verbrieft. Der BVB-Star soll bei den Red Devils nicht weniger als eine neue Ära mitgestalten.

Der englische Rekordmeister will in den nächsten Jahren verstärkt auf englische Spieler setzen. Im Sommer gab ManUnited bereits rund 170 Millionen Euro für Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka und den in England geborenen Waliser Daniel James aus, weitere Spieler von der Insel sollen künftig das neue Gesicht des Klubs prägen.

Zentrale Rolle in den Überlegungen spielt da laut "ESPN FC" Jadon Sancho von Borussia Dortmund. Der Bericht beruft sich dabei auf Quellen innerhalb des Vereins. Neben dem Flügelspieler schielt Manchester demnach auch auf den offensiven Mittelfeldspieler James Maddison von Leicester City.

Mit Romelu Lukaku und Alexis Sánchez (beide zu Inter Mailand) hat Manchester United in diesem Sommer zwei Stürmer abgegeben. Die Personaldecke in der Offensive ist entsprechend dünn. Weitere Namen, die mit einem Wechsel in den Nordwesten Englands in Verbindung gebracht werden, sind Sean Longstaff (Newcastle) von Callum Wilson (Bournemouth) und Nathan Collins (Stoke).

Warum die Red Devils trotz des personellen Aderlasses auf Neuverpflichtungen in diesem Sommer verzichtet haben, hat unterdessen nach "Standard"-Informationen einen guten Grund: Der Klub will Geld sparen, um im nächsten Sommer einen Großangriff auf Jadon Sancho und den BVB zu starten.

Seine Ablösesumme wird dem Vernehmen nach im kommenden Sommer bei rund 100 Millionen Euro liegen. Der Vertrag von Sancho beim BVB läuft noch bis 2022.