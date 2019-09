Starker BVB schlägt Barca - Moukoko sorgt für Rekord

Mika Volkmann, getty

BVB schlägt FC Barcelona in der Youth League

Die U19 von Borussia Dortmund hat beim UEFA Youth-League-Debüt von Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko einen prestigeträchtigen Sieg gefeiert.

Gegen die U19 des FC Barcelona setzte sich der BVB nach 0:1-Pausenrückstand 2:1 durch und liegt nach dem ersten Spieltag der Gruppenphase auf Platz zwei hinter Inter Mailand, das 4:0 gegen Slavia Prag gewann.

Auf dem BVB-Trainingsgelände im Dortmunder Stadtteil Brackel dominierte zunächst der Barca-Nachwuchs aus der Jugendakademie La Masia, der 18 Jahre alte Verteidiger Igor Gomes (3.) köpfte nach einer Ecke zur frühen Führung für die Gäste ein.

Angeführt von Moukoko, mit 14 Jahren und 302 Tagen nun der jüngste jemals in der Youth League eingesetzte Spieler, drehte Dortmund in Halbzeit zwei aber auf.

Bei einem Angriff zog Moukoko drei Mann auf sich, den freien Raum nutzte Giovanni Reyna (60.) zum Ausgleich. Vier Minuten später bejubelte Moukoko seinen vermeintlichen Führungstreffer, der wegen Abseitsstellung aber nicht zählte.

⭐️👏 STARK! 👏⭐️



Unsere U19 hat das @UEFAYouthLeague-Spiel gegen den @FCBarcelona mit 2:1 gewonnen.



⚽️ Reyna (60')

⚽️ Raschl (70') pic.twitter.com/n8CO9WJVPU — Borussia Dortmund (@BVB) 17. September 2019

Stattdessen war es Tobias Raschl (70.), der mit einem von Immanuel Pherai herausgeholten Foulelfmeter zum Sieg einnetzte.

Die acht Gruppensieger der Vorrunde ziehen direkt ins Achtelfinale ein, für das sich die Gruppenzweiten über den Umweg der Playoffs qualifizieren können.

Dortmunds Nachwuchs war in der vergangenen Saison in der Gruppenphase ausgeschieden, Barcelona im Halbfinale am FC Chelsea gescheitert.