"Fußballgott" Meier folgt Lockruf von Ex-Bayern-Profi

Martin Rose, getty

Alex Meier steht vor einem Wechsel nach Australien

Rund vier Monate nach seinem letzten Pflichtspiel für den FC St. Pauli hat Stürmer Alex Meier einen neuen Klub gefunden. Der "Fußballgott", der im Trikot von Eintracht Frankfurt Kultstatus erlangte, folgt dem Lockruf eines Ex-Bayern-Profis und steht vor einem Wechsel nach Sydney.

Gegenüber dem "Sydney Herald" haben namentlich nicht genannte Quellen bestätigt, dass sich Alex Meier derzeit auf dem Weg nach Down Under befindet und schon am Wochenende als Neuzugang der Western Sydney Wanderers vorgestellt wird. Der Klub selbst wollte die Meldung noch nicht bestätigen - dies übernahm dafür ein alter Bekannter.

Ex-Bayern-Profi Markus Babbel, seit Mai 2018 Trainer der Wanderers, plauderte die anstehende Verpflichtung Meiers bereitwillig aus. "Wir haben am Montag mit ihm gesprochen, am Dienstag haben wir den Vertrag unterschrieben und am Freitag wird er im Flugzeug sitzen", sagte Babbel am Mittwoch.

"Ich habe mit ihm gesprochen und er kommt aus den richtigen Gründen. Ich bin sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat und hoffe, dass er uns helfen kann", so Babbel. Das Wichtigste sei, dass der 36-Jährige nicht wegen der schönen Stadt nach Australien komme, "sondern um Erfolg mit den Wanderers zu haben", ergänzte Babbel.

Für Meier dürfte das Abenteuer in Sydney das letzte Kapitel seiner Karriere werden. Der Routinier begann seine Laufbahn 1999 in der Jugend des HSV, spielte anschließend sowohl in der ersten Mannschaft der Hamburger als auch bei Erzrivale St. Pauli und ging 2004 zu Eintracht Frankfurt. Bei den Hessen wurde Meier zwischen 2004 und 2018 zum "Fußballgott" und Liebling der Fans. Im Januar 2019 kehrt der Stürmer zum FC St. Pauli zurück. Seit Sommer 2019 ist er vertragslos.