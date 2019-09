Presse: Bayern mit "surrealistischer Leichtigkeit"

Sebastian Widmann, getty

Die internationale Presse unter anderem die "Leichtigkeit" des FC Bayern

Zum Champions-League-Auftakt setzte sich der FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad durch. Sowohl in den spanischen als auch in den serbischen Medien wird vor allem Coutinho für seine Leistung gelobt. Die internationalen Pressestimmen im Überblick.

Spanien

Mundo Deportivo: "Die Bayern treffen mit einem Coutinho, der wieder Spaß hat. Der Brasilianer, mit Freiheiten auf dem Platz ausgestattet, hat neues Selbstvertrauen erlangt und schnupperte mehrfach am Torerfolg. Coman, Lewandowski und Müller trafen beim dominanten Sieg gegen Roter Stern und haben bis zum Schluss nicht aufgehört."

AS: "Debüt ohne Glanz von Bayern mit Coutinho. Bayern hatte keine Probleme beim 3:0 Sieg gegen Roter Stern und ist jetzt schon Tabellenführer in der der Gruppe B nachdem Tottenham in Piräus nicht über ein 2:2 hinaus kam. Ein Kopfball von Coman und zwei späte Tore von Lewandowski und Müller waren genug, um das Team von Milojevic zu schlagen."

Marca: "Bayern setzt gegen Roter Stern die Tradition fort. Coutinho, früher in Barcelona, war der beste Spieler bei Bayern: der Aktivste und mit den meisten Torabschlüssen."

Frankreich

L'Équipe: "Coman glänzt beim Sieg gegen Roter Stern. Der französische Nationalspieler stach am Mittwoch besonders hervor."

France Football: "Bayern dominiert Roter Stern aus Belgrad deutlich."

England

Daily Mail: "Der Bundesliga-Titelträger startet mit einem überzeugenden Sieg in die Champions League und ist direkt Tabellenführer der Gruppe B."

Serbien

24sata: "Die Champions League startet mit einer Niederlage: Roter Stern verliert gegen starke Bayern."

RTV: "Kein Problem für die bayerische Mannschaft, die immer wieder mit surrealistischer Leichtigkeit vor dem Tor auftauchte. Coutinho konnte die Angriffe des deutschen Meisters nach eigenem Ermessen lenken, verlangsamen oder beschleunigen. Das war eines der auffälligsten Dinge im Bayern-Spiel, das dieser Mannschaft absolute Dominanz verliehen hat."

Blic: "Der Rote Stern wurde zu Beginn der Champions League besiegt, der FC Bayern feierte zu Hause ein 3:0. Belgrad hatte dabei große Probleme in der Abwehr."

Danas: "Der deutsche Meister deklassierte Roter Stern am ersten Spieltag der Champions League. Das Fußball-Wunder von München blieb aus. Niko Kovac analysierte die Taktik seines Kollegen auf den Punkt. Insgesamt hat Roter Stern in München einen guten Job gemacht."

Deutschland

Bild: "3:0 gegen Roter Stern Belgrad. Der Meister setzt seine Start-Serie fort: Bei den letzten 16 Champions-League-Teilnahmen gewannen sie immer das erste Gruppenspiel, kassierten dabei 14-mal kein Gegentor."

Süddeutsche Zeitung: "Coman fliegt wie Michael Jordan. Dem Flügelspieler gelingt ein formidabler Hechtsprung, Kimmich spielt am Rande der Unvernunft und Coutinho vergibt aus allen Positionen"

FAZ: "Die Bayern starten erfolgreich in die Champions League. Trainer Kovac lobt sein von Neuzugang Coutinho angetriebenes Ensemble. Trotzdem redet sich Präsident Hoeneß mal wieder in Rage."