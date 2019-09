Bayern bangt um Coman - Hernández-Einsatz gefährdet

Alexander Hassenstein, getty

Kingsley Coman könnte dem FC Bayern gegen den 1. FC Köln fehlen

Personalsorgen beim Meister: Der FC Bayern bangt vor dem ersten "Wiesn-Heimspiel" am Samstag gegen den 1. FC Köln um den Einsatz von drei Stammkräften.

Wie Trainer Niko Kovac am Donnerstag erklärte, könnte der 3:0-Sieg in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad für den deutschen Rekordmeister noch ein personelles Nachspiel haben. So haben sich neben Joshua Kimmich auch Lucas Hernández und Kingsley Coman Verletzungen im Duell mit dem serbischen Meister zugezogen.

"Kimmich ist gestern umgeknickt, aber es ist soweit alles ok", gab Kovac zumindest beim deutschen Nationalspieler umgehend Entwarnung. Anders sieht es bei Hernández und Coman aus. Während sich der Abwehrspieler eine Blessur am Sprunggelenk zuzog und gegen den 1. FC Köln womöglich ausfällt, deutete Kovac an, dass Coman dem Team sogar länger fehlen könnte.

"Coman hatte Schmerzen am Nacken. Da müssen wir in den nächsten Tagen sehen, wie es sich entwickelt", erklärte Kovac, dass ein Ausfall des Franzosen am Samstag durchaus wahrscheinlich ist.