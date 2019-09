Wagner bremst Schalke-Euphorie: Europapokal "kein Thema"

dpa

David Wagner will mit dem FC Schalke auf Dauer wieder nach Europa

Trainer David Wagner dämpft trotz der jüngsten Euphorie nach zwei Siegen die Erwartungen bei Fußball-Bundesligist FC Schalke 04.

Auf die Frage nach einer Rückkehr in den Europapokal antwortete Wagner der "Allgemeinen Zeitung": "In dieser Saison ist das überhaupt kein Thema. Nichtsdestotrotz haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir in den nächsten drei Jahren - so lange laufen die Verträge in unserem Trainerteam - Schalke 04 ins internationale Geschäft zurückführen."

Wagner trifft mit seinen Schalkern an diesem Freitag zum Auftakt des fünften Bundesliga-Spieltags auf den FSV Mainz 05.

Schon die Rückkehr nach Europa in den kommenden drei Jahren sei ambitioniert, betonte der 47-Jährige: "Das ist ein sehr, sehr hohes Ziel und wird mit Blick auf unsere Finanzen kein einfaches Vorhaben."

Zum nächsten Gegner Mainz hat Wagner auch persönliche Verbindungen. "Meine Schwiegereltern wohnen in Bretzenheim, können praktisch zur Opel Arena rüber spucken. Meine Schwägerin wohnt in Marienborn. Zudem studiert unsere Tochter in Wiesbaden", sagte der Coach. Er sei relativ häufig in der Region, habe mit seinem früheren Klub als Profi aber "nicht unbedingt den engen Kontakt".