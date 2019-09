"Katastrophe!" Veh wettert gegen Schiri Ittrich

Maja Hitij, getty

Veh wetterte nach der Niederlage gegen den FC Bayern gegen Patrick Ittich

Vierte Niederlage im fünften Spiel, Relegationsplatz 16 - doch Sport-Geschäftsführer Armin Veh schimpfte nach dem 0:4 (0:1) bei Bayern München nicht etwa auf die Mannschaft des 1. FC Köln, sondern auf Schiedsrichter Patrick Ittrich.

"Das setzte seiner Leistung die Krone auf. Katastrophe! Er hätte sich auch ein rotes Hemd anziehen können", sagte Veh über die Rote Karte gegen Kingsley Ehizibue.

Der Abwehrspieler, übrigens in München geboren, war von Ittrich nach seinem Schubser gegen Philippe Coutinho beim Stand von 0:2 des Feldes verwiesen worden (59.). In Unterzahl hatten die lange tapferen Kölner keine Chance mehr. Dennoch feierte die Mannschaft um Kapitän Jonas Hector anschließend im Marstall-Zelt auf dem Münchner Oktoberfest.

Veh heißt Oktoberfest-Besuch gut

Trainer Achim Beierlorzer, der den Platzverweis "überzogen" nannte, verteidigte die Maßnahme als "Team-Event, das uns zusammenschweißen soll". Veh stimmte zu: "Ich find's gut, dass die Jungs das machen. Als Trainer in Stuttgart habe ich das auch mal gemacht. Das hat uns als Team richtig geholfen." Auch Marco Höger meinte: "Das kann uns nur gut tun."

Der Mittelfeldspieler appellierte angesichts der misslichen Lage: "Wir müssen an unserem Weg festhalten und sollten ruhig bleiben." In drei der nächsten vier Begegnungen warten mit Hertha BSC, dem SC Paderborn und dem FSV Mainz 05 direkte Keller-Konkurrenten. "Wir müssen langsam das Punkten anfangen", sagte Beierlorzer: "Gegen Hertha müssen wir genau so mutig auftreten, so gut Fußball spielen."