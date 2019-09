BVB bangt um angeschlagenen Hummels

Christian Kaspar-Bartke, getty

Fehlt Mats Hummels dem BVB gegen Werder Bremen?

Borussia Dortmund bangt nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt um Mats Hummels. Womöglich fehlt der Abwehrchef dem BVB im nächsten Bundesligaspiel gegen Werder Bremen.

Hummels musste in der Partie bei den Hessen nach 63 Minuten mit Schmerzen im Rücken ausgewechselt werden. Dan-Axel Zagadou kam für den Routinier ins Spiel.

"Er konnte sich nicht mehr richtig bewegen und nicht mehr sprinten. Mehr kann ich noch nicht sagen", erklärte Trainer Lucien Favre unmittelbar nach der Begegnung. Es gebe "noch keine Diagnose" bei Hummels.

Ob der 30-Jährige dem BVB gegen Werder am Samstag (18:30 Uhr) zur Verfügung steht, ist offen.

Für die Dortmunder wäre ein Ausfall des Ex-Nationalspielers ein schwerer Schlag. Hummels präsentierte sich zuletzt in Top-Form, gehörte sowohl bei 0:0 in der Champions League gegen den FC Barcelona als auch in Frankfurt zu den besten Borussen.